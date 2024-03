Damsel e quel finale alternativo che avrebbe reso giustizia ad Elodie

News Cinema

Secondo Brooke Carter, che interpreta Floria, Damsel ha realizzato un finale alternativo che avrebbe proposto un finale diverso ed appagante per Elodie: di cosa si tratta?

Damsel ha valutato un finale alternativo per la principessa Elodie che probabilmente avrebbe reso giustizia alla sua protagonista. Film fantasy diretto da Juan Carlos Fresnadillo, propone al centro della scena Millie Bobby Brown, tra le giovani stelle di punta in casa Netflix reduce da successi come Stranger Things ed Enola Holmes. In Damsel, interpreta una principessa che si trasforma in una guerriera dopo essere sopravvissuta alla furia di un drago sputafuoco in realtà manipolato da secoli dalla famiglia reale. Qual era il finale alternativo di Damsel e in che modo avrebbe reso giustizia alla sua protagonista?



Damsel: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film Netflix con Millie Bobby Brown - HD

Damsel, il finale alternativo avrebbe suggerito una nuova avventura per Elodie

Il regista non ha nascosto il suo interesse nei confronti dell’universo fantasy creato con Damsel e che vorrebbe approfondire il discorso in un sequel. Se avesse seguito l’idea del finale alternativo, probabilmente avrebbe già suggerito la direzione giusta. In Damsel, Elodie si rende conto che il vero nemico non è il drago, privato dei suoi tre figli e condannato all’estinzione, bensì la famiglia reale, che sacrifica costantemente persone innocenti pur di salvare la propria pelle (e quella del regno). Una volta scoperto l’inganno, anche il drago si rende conto di non avere più motivi per attaccare Elodie e sua sorella Floria, così la segue nel suo piano di vendetta prendendosela con la regina Isabelle e la sua famiglia. Il finale di Damsel vede Elodie tornare a casa, insieme alla matrigna, sua sorella e anche il drago, che non ha più motivo di restare in quella grotta solitaria. Un finale soddisfacente, felice. Ma quello alternativo le avrebbe regalato il brivido dell’avventura rispettando il suo desiderio originale. Ai microfoni di The Direct, Brooke Carter che ha interpretato la sorella di Elodie, la principessa Floria, ha raccontato che è stato girato un altro finale per Damsel e che avrebbe cambiato la storia della protagonista. In che modo?

Secondo l’attrice, Elodie non avrebbe seguito la sua famiglia nuovamente a casa, ma avrebbe deciso di assecondare il suo desiderio viaggiando per il mondo. A detta di Brooke Carter, quel finale doveva essere condiviso con il mondo proprio perché avrebbe restituito “un’atmosfera completamente diversa” in merito al futuro di Elodie e al mondo di Damsel. A detta dell’attrice, la sceneggiatura ha subito numerose modifiche, molte delle quali dedicate proprio al finale. Elodie è viva e può tornare a casa come mostra la sequenza finale di Damsel. Ha sconfitto il nemico e in più ha conquistato un drago che potrebbe rivelarsi un ottimo alleato soprattutto per combattere il freddo pungente del suo regno. Ma il finale alternativo menzionato da Brooke Carter avrebbe rispettato il desiderio di Elodie di viaggiare per il mondo, prendendo le distanze dal destino scelto per lei da suo padre e da quella tragica esperienza nella grotta.