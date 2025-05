Da Jennifer Lawrence a Scarlett Johansson: 5 star che si sono cancellate dai social

News Cinema

Mentre Hollywood è sempre più ossessionata dai follower, alcuni dei volti più amati del grande schermo si rifiutano di cedere alle tendenze. Da Scarlett Johansson a Jennifer Lawrence, ecco 5 attori famosissimi che hanno detto 'no' ai social, lasciando che sia il lavoro a parlare per loro.

Ci sono celebrità hollywoodiane che rimangono iconiche anche ignorando l'ossessione per Instagram. I fan adorano seguire sui social i loro divi preferiti, così da ricevere costanti aggiornamenti sulle loro vite private e professionali. Non cedere ai social, dunque, potrebbe persino essere controproducente per la carriera di una star. Negli ultimi anni, l'industria cinematografica non di rado ha trattato con un occhio di riguardo gli attori con un ampio numero di followers. Ciò significa che artisti altrettanto talentuosi potrebbero esser messi da parte perché non hanno i social?

Il rischio, per il momento, sembra scongiurato. Alcune tra le star più amate e famose, invece di lasciarsi trasportare dalle tendenze, hanno sempre rifiutato di creare profili sui principali social netwok. E sono comunque impegnatissime e acclamate dai fan. Ne abbiamo selezionate 5.

Nella lista non c'è Leonardo DiCaprio, pur refrattario da sempre a Facebook e affini. La ragione? Il divo in effetti ha un account Instagram, sebbene esclusivamente dedicato a promuovere il suo attivismo per la crisi climatica. Sul fronte professionale, è fuor di dubbio che DiCaprio non abbia bisogno dei social, visto che non c'è quasi nessuno al mondo che non conosca il suo nome. Gli perdoniamo l'eccezione, dal momento che è per una giustissima causa. Passiamo ora a chi, invece, ha detto categoricamente 'no' a post e stories.

Cominciamo con una diva molto vicina a DiCaprio, ovvero la sua co-protagonista di Titanic, Kate Winslet. L'attrice non ha ceduto all'ossessione di Hollywood di postare continuamente e vive serena, lontana da selfie e reel. Questa scelta non ha avuto alcun impatto sul suo lavoro: migliaia di persone continuano a correre al cinema ogni volta che esce un film con Winslet protagonista.

Emma Stone, fresca di Cannes 2025, dove ha presentato Eddington di Ari Aster, non iscritta ad alcun social network. È una realtà che trova molto superficiale e per la quale nutre diffidenza e disinteresse. "Avevo un account MySpace, poi mi sono iscritta a Facebook - ha raccontato al magazine franese Gala - Presto però è diventato ingestibile. Troppe vecchie conoscenze mi chiedevano l’amicizia. Mi sentivo spiata. Le persone sono diventate dipendenti dallo smartphone come dal tabacco".

Ad incantare la Croisette è stata anche Scarlett Johansson, al suo debutto come regista. La star Marvel è molto gelosa della sua vita privata, ma non è l'unica ragione per cui ha cancellato Instagram. “Sono una persona troppo fragile per stare sui social, non posso - ha confessato nel podcast The Skinny Confidential Him & Her - Il mio ego è troppo fragile, la mia testa è troppo fragile. Sono come un fiore delicato".

Jennifer Lawrence sembra essere della stessa opinione: rifugge a sua volta l'idea di seguire la moda e si fa conoscere attraverso i suoi film e le interviste. La star di Hunger Games è purtroppo nota per uno sgradevole scandalo legato alla tecnologia: anni fa i dati del suo Cloud sono stati hackerati e diffusi in rete senza la sua autorizzazione. In un’intervista radiofonica a BBC Radio 1, ha affermato: “Non sono molto brava con la tecnologia... A mala pena riesco a stare dietro alle e-mail, figuriamoci a Twitter. Se vedrete un account Facebook, Twitter o Instagram che afferma di essere mio, certamente non è così. Internet mi ha mancato troppo di rispetto".

Hollywood ossessionata dai followers? Il 'caso' Maya Hawke

In un mondo ossessionato dai follower e dal salvare le apparenze, l'approccio di queste celebrità è una ventata di aria fresca e ha contagiato anche una giovane attrice come Maya Hawke. In una recente intervista con Josh Horowitz per il podcast Happy Sad Confused, l'attrice ha ammesso di volersi tenere alla larga dai social perché desidera che il suo lavoro sia in prima linea. Il suo proposito, tuttavia, non ha sempre incontrato il rispetto dell'industria.

Sto parlando con i registi di come cancellerò il mio profilo Instagram e loro mi dicono: "Giusto per fartelo sapere, quando faccio il casting per un film con alcuni produttori, mi danno un foglio con il numero complessivo di follower che devo raggiungere per il cast che ho scelto. Quindi, se cancelli il tuo profilo Instagram e perdo quei follower, sappi che questo è il tipo di persone che devo reclutare attorno a te.

Un episodio che è sintomo di una tendenza spiacevole. Non tutti hanno avuto l'opportunità di costruirsi un curriculum pre-Instagram nel settore, come il già citato DiCaprio o Scarlett. Pertanto, a parità di talento, qualcuno più famoso sui social media ha più probabilità di ottenere un ruolo rispetto a chi vuole stare il più lontano possibile da Facebook e TikTok. È confortante che alcuni dei più grandi nomi di Hollywood si tengono ancora lontani da questa pericolosa tendenza (come Christian Bale, Sandra Bullock ed Emily Blunt), resistendo a questo pericoloso orientamento.