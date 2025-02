Maya Hawke e l'importanza dei social nei casting: "Il confine tra attore e celebrità è diventato estremamente labile"

News Cinema

Chiacchierando ospite dell'Happy Sad Confused podcast, Maya Hawke ha spiegato come Instagram & C. siano fondamentali per un attore o un'attrice... forse più di quanto dovrebbero. Ma è la regola del gioco.

Sempre spiritosa, prossimamente nella quinta stagione di Stranger Things in arrivo su Netflix quest'anno, Maya Hawke ha discusso di vari argomenti, ospite del podcast Happy.Sad.Confused. La conversazione a un certo punto ha riguardato l'importanza della presenza social per un attore o un'attrice, che in teoria dovrebbero essere comunque scritturati in base a provini o alla loro efficacia dimostrata in altri lavori. Magari! Maya ha spiegato che per chiunque sia nel mondo dello star system, specialmente a Hollywood, avere anche un'identità di influencer aiuta non solo la propria carriera... ma persino l'eventuale progetto che si voglia avviare. Leggi anche Inside Out 2 ha aiutato Maya Hawke a comprendere la sua Ansia

Per Maya Hawke social come Instagram toccano per forza ad attori e attrici

Maya Hawke ha il pregio di una vivacità piuttosto sincera, quando si parla del mondo dello spettacolo, che ha respirato sin da bambina, da mamma Uma Thurman e papà Ethan Hawke. Per questo non nasconde nemmeno di aver avuto la tentazione "snob" di ridurre la propria presenza sui social, solo che le è stato fatto notare che per una star potrebbe essere molto pericoloso e controproducente. Hawke ci spiega come stiano le cose:

Il confine tra interprete e celebrità è diventato estremamente confuso. Io ho sempre voluto essere un'attrice, il lavoro è dove la linea si dovrebbe fermare, non si dovrebbe arrivare alla persona. Ma l'industria continua a cambiare, devi cambiare con lei e capire come tutte queste cose si stiano fondendo. [...] Magari dici: "A me non importa di Instagram, Instagram fa schifo" ecc. ecc. Però sappi che, se hai tot numero di follower, puoi farti finanziare il film. E allora dici: "Quel film lo voglio fare, mi tocca, bleargh." È un equilibrio che ti confonde. [...]

Ho parlato con un sacco di registi intelligenti, ho detto che volevo cancellarmi da Instagram e mi hanno risposto: "Per tua informazione, quando faccio un casting di un film con i produttori, mi passano un foglio con le cifre dei follower necessarie per la persona che devo ingaggiare. Quindi se ti cancelli da Instagram e perdi quei follower, renditi conto che a me toccherà scritturare tutta una serie di persone al posto tuo."