Cuckoo: il trailer ufficiale dello svitato film horror con Hunter Schafer

Il tedesco Tilman Singer dirige un film horror intriso di assurdo e di commedia che è stato presentato in prima mondiale al Festival di Berlino pochi mesi fa, e che sta per uscire nelle sale americane. Ecco il trailer ufficiale di Cuckoo.

Dopo la prima mondiale che si è tenuta al Festival di Berlino 2024, pochi mesi fa, nella sezione Berlinale Special, Cuckoo su prepara a essere distribuito nelle sale di molti paesi del mondo: in Inghilterra debutterà a maggio, negli USA in agosto. Non abbiamo notizie per l'Italia, ma vi terremo aggiornati.

Cuckoo, opera seconda del regisa tedesco Tilman Singer, è un horror davvero bizzarro e particolare, che flirta con l'assurdo di stampo lynchiano così come con l'umorismo più weird e demenziale. La storia che racconta è quella di Gretchen, una 17enne americana che, dopo la morte della madre, ha raggiunto il padre e la sua nuova famiglia, con cui si trasferisce sulle Alpi tedesche. Lì il padre e la sua nuova moglie devono progettare la nuova ala di un resort vacanziero che pare voler mettere assieme il Great Northern Hotel di Twin Peaks e l'Accademia di danza di Friburgo di Suspiria. Una volta arrivati a destinazione, Gretchen e gli altri sono accolti dal proprietario del resort, il signor König, strano personaggio che mostra un curioso interesse per la sorella di Gretchen, Alma, che è sordomuta. Presto ci si accorgerà che in quella che appare una località turistica da favola si nasconde qualcosa di oscuro, e Gretchen sarà tormentata da strani rumori e visioni sanguinose fino a quando non scoprirà alcuni sconvolgenti segreti che riguardano anche la sua famiglia.

A interpretare Gretchen nel film c'è l'attrice e modella americana Hunter Schafer, nota sopratutto, fino a questo momento, per il ruolo di Jules Vaughn nella serie tv Euphoria; l'inquietante König è interpretato da Dan Stevens, mentre il padre di Gretchen ha il volto di Marton Csokas.

Questo è il trailer ufficiale di Cuckoo: