Creuza de Mà - Musica per Cinema 2025: il programma della 19esima edizione, a Carloforte dal 23 al 27 luglio

Dal 23 al 27 luglio Carloforte, sull'Isola di San Pietro, ospita il festival di Gianfranco Cabiddu Creuza de Mà – Musica per il cinema. Quest'anno un doppio omaggio a Enrico Berlinguer, Musicanti con la Pianola e tanti concerti in location suggestive.

Dal 23 al 27 luglio 2025 si rinnova l'appuntamento con Creuza de Mà - Musica per il cinema, il festival diretto da Gianfranco Cabiddu dedicato al rapporto fra musica e cinema e quindi alle colonne sonore e ai film di argomento musicale. A Carloforte, sull'Isola di San Pietro, ci sarà spazio per il cinema di finzione, i documentari, i film d'archivio sonorizzati dal vivo e i cortometraggi.

Creuza de Mà 2025: il programma

Tra i momenti più attesi di Creuza de Mà 2025, segnaliamo il doppio omaggio a Berlinguer con il cinema di Andrea Segre e le note di Massimo Zamboni.

Tra i film che il pubblico potrà vedere ci sarà dunque Berlinguer - La grande ambizione, che può contare sulla straordinaria colonna sonora di Iosonouncane, al secolo Jacopo Incani, compositore originario di Buggerru.

Vincitore di due David di Donatello, il film è un ritratto pubblico e privato di Enrico Berlinguer negli anni che vanno dal 1973 al 1978. Il regista sarà al Festival ad accompagnare il film.

Iosonouncane è anche autore della colonna sonora di un altro titolo in programma: Lirica Ucraina, documentario di Francesca Mannocchi recentemente premiato ai David di Donatello.

Evento speciale di questa edizione, sempre dedicato alla memoria di Enrico Berlinguer, sarà il cine-concerto di Massimo Zamboni, chitarrista dei CCCP - Fedeli alla Linea, con la proiezione di Arrivederci Berlinguer!. Il film di Michele Mellara e Alessandro Rossi, realizzato con materiali d'archivio provenienti dal documentario L'addio a Enrico Berlinguer girato durante i funerali del segretario del PCI da numerosi registi italiani.

Tra i film in programma anche Musicanti con la Pianola, documentario di Matteo Malatesta su Pivio e Aldo De Scalzi, che torneranno anche quest'anno a Creuza de Mà, ma nella nuova veste protagonisti di un film dedicato alla loro vita e carriera, raccontati attraverso le testimonianze dei tanti registi con cui hanno lavorato.

In programma inoltre la proiezione di Vangelo secondo Maria di Paolo Zucca, che presenterà il film insieme all'autore delle musiche Fabio Massimo Capogrosso e alla produttrice Francesca Cima.

Tra i momenti clou del festival c'è senza dubbio il concerto al tramonto, che quest'anno si terrà presso l’ex Stabilimento Tonnare di Porto Paglia. A esibirsi sarà Marcella Carboni con il suo Concerto per Arpa.

Come di consueto il festival sarà anche l'occasione per Campus - musica e suono per il cinema e per l'audiovisivo, parte integrante del festival sin dal 2017 con la SummerSchool per registi e giovani compositori, che da allora è diventata la colonna portante di Creuza de Mà. Un percorso di alta formazione che riconnette tutti gli elementi della filiera del suono per il cinema e gli audiovisivi