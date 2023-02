Creed III, Michael B. Jordan riconosce una bulletta del liceo sul red carpet

News Cinema

Durante un red carpet per Creed III, Michael B. Jordan è stato intervistato da una giornalista che lo conosceva dai tempi del liceo. E all'epoca lo prendeva in giro. E lui se n'è ricordato.

Creed III sarà al cinema dal 2 marzo, così il suo regista e interprete Michael B. Jordan sta partecipando a mille anteprime: in uno dei red carpet è stato intervistato da un'influencer che due anni e mezzo fa l'aveva preso in giro in diretta. Quel che è peggio, aveva dichiarato di averlo preso in giro già al liceo, quando erano compagni di scuola. Michael si è preso una bella soddisfazione nel risponderle a tono, senza esagerare con la permalosità, ma non lasciando passare nulla. Leggi anche Creed IV: Michael B. Jordan promette che si farà

Michael B. Jordan e l'ex-bulla sul red carpet del Creed III