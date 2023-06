Creed III - Il terzo capitolo del franchise spin-off di Rocky disponibile su Prime Video

News Cinema

Michael B. Jordan torna a vestire i panni del giovane pugile Adonis Creed nel terzo capitolo della saga spin-off di Rocky, disponibile da oggi, 9 giugno, su Prime Video. Nel cast, Jonathan Majors e Tessa Thompson.

Creed III - terzo capitolo della saga spin-off ambientata nel mondo di Rocky - ha conquistato pubblico e critica sin dal suo debutto nelle sale, lo scorso marzo. Da oggi - 9 giugno - il film è disponibile nel catalogo Prime Video, incluso nell'abbonamento Prime, dove sono già presenti i primi due lungometraggi del franchise. Scopriamo quindi qualche dettaglio del ritorno sul ring del giovane Adonis Creed (Michael B. Jordan).

Creed III - Trama e cast del debutto alla regia di Michael B. Jordan

Adonis Creed, dopo aver ottenuto una serie di successi nel mondo della boxe, decide di ritirarsi dal ring, per occuparsi della sua palestra ed allenare altri atleti - seguendo le orme del suo mentore, Rocky Balboa. L’arrivo di Damian Anderson - un vecchio amico d’infanzia con cui condivide un misterioso e doloroso passato - lo costringerà però a tornare in pista, per salvare non solo la sua carriera ma anche la sua famiglia. Damian ha infatti scontato una lunga pena detentiva dopo essersi preso la colpa per un crimine commesso insieme ad Adonis ed è pronto a prendersi la sua vendetta.



Creed III: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Guarda subito Creed III su Prime Video

Diretto da Michael B. Jordan - volto di Adonis Creed all’interno della saga -, il lungometraggio sancisce il ritorno sullo schermo dell’enigmatico personaggio, figlio di Apollo Creed - morto in seguito ad un incontro sul ring contro Ivan Drago. Primo capitolo della saga in cui non appare Sylvester Stallone, Creed III ha inoltre contribuito a lanciare la carriera di Jonathan Majors. La star - apparsa quasi in contemporanea anche in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, nei panni di Kang il Conquistatore - rischia però di veder svanire il successo raggiunto a causa di alcune accuse di violenza domestica. Nel cast spicca poi la presenza di Tessa Thompson - che riprende il ruolo di Bianca, la moglie di Adonis. Come il collega Jonathan Majors, anche Michael B. Jordan e Tessa Thompson sono conosciuti dal grande pubblico per un ruolo nel MCU - rispettivamente Erik Killmonger e Valkyrie. Completano poi il cast Wood Harris, Florian Munteanu, Phylicia Rashad e Tony Bellew. Il giovane interprete di Adonis ha poi già rassicurato i fan sulla realizzazione di un quarto capitolo - che potrebbe dirigere lui stesso - e sulla creazione di un intero universo cinematografico incentrato sul personaggio, di cui dovrebbe far parte anche un anime. Al momento non è chiaro, però, se Jonathan Majors verrà coinvolto nel nascente Creed-Verse - a causa delle sue accuse - né se Sylvester Stallone tornerà nel franchise. Lo storico creatore del franchise Rocky si è infatti allontanato dal progetto per divergenze creative ed è attualmente atteso ne I mercenari 4 e nell’action comedy targata Prime Video Never too old to die. Creed III vanta poi la partecipazione, nel team di produzione, di Ryan Coogler - già regista del primo capitolo e della saga Black Panther. Appuntamento dunque su Prime Video, da oggi - 09 giugno - per assistere ad un emozionante incontro\scontro fra due vecchi amici, pronti a darsi battaglia dentro e fuori dal ring.