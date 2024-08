Crawl - Intrappolati: Alexandre Aja ufficialmente alla regia del sequel

News Cinema

Buone notizie per chi ha amato l'horror con coccodrilli Crawl, di Alexandre Aja. Il regista è ufficialmente alla regia del sequel.

I coccodrilli, come gli squali, fanno paura e il cinema dell'orrore li propone da sempre come mostri naturali, senza neanche bisogno del make-up. L'ultimo film in ordine di tempo a rappresentarli sul grande schermo è stato Crawl - Intrappolati, di Alexandre Aja, uscito nel 2019, in cui Kaya Scodelario non solo doveva affrontare un uragano di classe 5 ma anche un gruppo di alligatori affamati. Crawl aveva un budget di 13 milioni di dollari, ampiamente compensati dai 91 di incassi globali, così si era subito iniziato a parlare di un sequel. Cinque anni dopo, Crawl 2 si farà e a dirigerlo sarà sempre il francese Aja, rivelatosi nel genere con Alta tensione ed esportato con successo in America, dove tra gli altri ha diretto il remake Le colline hanno gli occhi e a proposito di leggendari mostri acquatici, Piranha 3D.

Crawl 2: quello che si sa del sequel

Crawl 2, o come si intitolerà, è in avanzato stato di sviluppo alla Paramount, scritto da Andrew Deutschman e Jason Pagan, autori di Paranormal Activity 5. Si sa che il sequel avrà un cast e una location diversa e che come produttore, oltre ad Aja, ci sarà di nuovo Sam Raimi. Secondo le voci che circolano, il sequel si sposterà in zone metropolitane, ovvero a New York. Sarà forse un riferimento alla urban legend sui coccodrilli che vivono nelle fogne della città? Per saperlo bisognerà aspettare di avere informazioni dai diretti interessati.