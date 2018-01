Crank, il regista Brian Taylor sogna un terzo capitolo o addirittura uno universe

Film di culto per tutti i fanatici dell'action movie, Crank (2006), interpretato da Jason Statham e diretto con piglio a dir poco frenetico da Mark Neveldine & Brian Taylor, vedeva un killer costretto a tenere altissimi i suoi livelli di adrenalina, pena la morte a causa di un veleno dipendente dai suoi battiti cardiaci. Costato 12 milioni di dollari, ne portò a casa in tutto il mondo 42, generando un sequel nel 2009, Crank: High Voltage, dove lo stesso protagonista doveva mantenere in funzione un cuore meccanico con devastanti scariche elettriche. Con un budget più alto, il secondo film incassò però meno, tanto che da sette anni un terzo capitolo è sospeso nel limbo.

Chiacchierandone con il podcast di The Movie Crypt, proprio Taylor è tornato sull'argomento, suggerendo che gli incassi non eccezionali del secondo atto obbligano a trovare un'idea davvero esplosiva (magari letteralmente) per giustificare il loro coinvolgimento e quello di Statham in altro film della serie. Da tempo scartano proposte che, paragonate alle premesse deliranti dei precedenti capitoli, sembrano "troppo timide". Brian si è poi spinto oltre, arrivando a immaginare addirittura uno universe, in modo però molto vago.

“So che c'è un gran film in attesa, da qualche parte. Non so se ci sarà Jason Statham in una sedia a rotelle, tipo tra 40 anni. Per me ci dovrebbe essere un cinematic universe di Crank. Non un film solo. Quindi chi lo sa? Al momento non stiamo lavorando su nulla."

Insomma, l'avanzata di Crank 3 e altri eventuali sequel non tiene fede alla rapidità ansiogena del franchise.