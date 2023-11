Coyote vs Acme non è più cancellato? La Warner Bros. ci ripensa dopo le proteste

News Cinema

Dopo appena qualche giorno e un'esplosione di proteste, la Warner Bros. ci avrebbe ripensato: non sarebbe più cancellato il film ibrido Coyote vs Acme, dove Willy fa causa alla ACME per i marchingegni mai funzionanti. Già terminato, il lungometraggio è in cerca di un nuovo distributore.

Qualche giorno fa si era diffusa una notizia triste per gli appassionati di animazione: era stato cancellato il film ibrido Coyote vs Acme, dove Wile Coyote decideva di fare causa alla ACME per i marchingegni mai funzionanti, utili in teoria ad acchiappare Beep-Beep. Con "cancellato" s'intendeva che non sarebbe più uscito, perché il lungometraggio era stato in realtà effettivamente completato (!), subendo una sorte simile a quella di Batgirl, peraltro fermato prima, senza post-produzione digitale. Stando a Puck News, la Warner è stata travolta dalle critiche, da più fronti, e ci avrebbe ripensato... Leggi anche Coyote vs Acme, Warner Bros. cancella ufficialmente la distribuzione del film con protagonista John Cena

La Warner Bros salva dalla cancellazione Coyote vs Acme

Da quando qualche giorno fa è stato cancellato Coyote vs. Acme, ufficialmente per ottenere uno sgravio fiscale di 30 milioni di dollari, sia gli autori del film sia i fan hanno scosso la rete, come non era accaduto nemmeno con la precedente analoga cancellazione di Batgirl. Pare che la decisione fosse appunto essenzialmente economica, perché dalle proiezioni di prova non era risultata una condanna del film di Dave Green, interpretato da John Cena nei panni del CEO ACME e da Will Forte come avvocato di Willy il Coyote. Altre voci dicono che l'assenza di un vero entusiasmo sembrava però agli occhi dello studio preannunciare un possibile flop come quello di Space Jam New Legends, e che abbiano voluto evitare un altro inciampo del marchio Looney Tunes. In un caso o nell'altro, nonostante la Warner fosse pronta a compensare tutti quelli che ci avevano lavorato, come se il film fosse stato effettivamente distribuito, queste persone non erano prevedibilmente per niente d'accordo con la decisione... e come sappiamo hanno fatto in modo di portare i fan e il settore dalla loro parte. Ebbene, pare che i responsabili del reparto film e animazione Warner (rispettivamente la coppia Mike De Luca e Pam Abdy, con Bill Damaschke) abbiano convinto il CEO Warner David Zaslav a fare marcia indietro. È stato concesso agli autori di cercare un acquirente per la distribuzione del lungometraggio, volendo anche in esclusiva streaming, se proprio non si trovasse nessuno disposto a scommettere sul cinema.

Insomma, un lavoro da 70 milioni di dollari di budget, costato tre anni di fatiche a molte delle persone coinvolte, potrebbe essere salvo. E ci sembra il minimo: come ha ricordato il regista affranto, da quando Willy demorde, nonostante i fallimenti?