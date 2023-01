Cosa significa esattamente M3GAN: la scelta del nome

News Cinema

Un singolo nome può celare tantissimi segreti, allora perché la bambola assassina protagonista di M3GAN si chiama esattamente così?

Una nuova bambola assassina è arrivata al cinema. Il suo nome è M3GAN e, nonostante sia nata con buone intenzioni e dotata di intelligenza artificiale, finisce per ribellarsi e piegare la scienza al suo volere. Anche il nome cattura l’attenzione, poiché ricorda il linguaggio diffusosi nei primi Anni 2000 sui social, con i numeri al posto delle lettere. Il titolo scelto per il nuovo film horror con protagonista una bambola assassina, del resto, di casuale ha ben poco. M3GAN è un robot, una bambola creata per proteggere i bambini, fare loro compagnia e al tempo stesso aiutare i genitori. Ma il primo prototipo ha bisogno di essere perfezionato, considerando che sviluppa una personalità tutta sua, disubbidisce ai comandi e tenta di uccidere più di una persona. Ma qual è il significato del nome dato alla bambola?



M3GAN, il significato del nome assegnato alla bambola

Nata con tutte le buone intenzioni possibili all’interno di un laboratorio, M3GAN si è tramutata in una macchina assassina. Della bambola di compagnia resta ben poco alla fine del film. Gemma, interpretata da Allison Williams, ha voluto regalarla a sua nipote Cady per farla sentire meno sola e al tempo stesso più protetta. Ha lavorato duramente a quel progetto e ha voluto rendere i suoi giocattoli altamente tecnologici. Ha iniziato al college costruendo il suo primo robot, Bruce, che guida tramite guanti cibernetici. Ma una volta entrata nel mondo della robotica in tutto e per tutto, Gemma ha studiato attentamente la programmazione per creare giocattoli più autonomi ed è così che ha creato un androide in grado di intrattenere conversazioni fluide con il supporto dell’intelligenza artificiale.

Ma perché ha scelto di chiamarla Megan? Gemma ha voluto scegliere un nome affascinante, appetibile, che potesse vendere anche lato mercato qualora fosse mai arrivata tra gli scaffali dei negozi di giocattoli. Ma il suo nome in realtà è un acronimo e sta per Model 3 Generative ANdroid. Che la bambola sia un androide è piuttosto chiaro: ha un corpo robotico realizzato in metallo che ricorda per fattezze un essere umano. Al contrario di Bruce, essendo un androide M3GAN è anche parzialmente autonoma. Inoltre è in grado di analizzare nuovi input e modificare i suoi parametri per adattarsi ad ogni bambino. Ciò la renderebbe perfetta, se non fosse per la sua vena ribelle e spietata che l’ha tramutata in un’assassina.