Corti d'Argento 2024: ecco le cinquine dei film finalisti ai Nastri

News Cinema

Sono state annunciate le candidature ai Nastri d'Argento per i documentari. 3 le categorie considerate, la premiazione il 7 maggio. Le cinquine.

Sono state annunciate le cinquine dei Corti d'Argento, ovvero i cortometraggi finalisti ai Nastri d'Argento, i cui vincitori verranno premiati il 6 maggio al cinema Caravaggio di Roma. Ecco il comunicato stampa con i titoli:

Più registe in selezione, non solo fra le autrici, e una grande attenzione al tema della violenza di genere nei Corti d’Argento 2024, sempre più attenti all’attualità, ma anche ad una creatività nel segno della contaminazione di generi e forme narrative che, anche attraverso incursioni nel footage e negli archivi, siglano i 40 titoli in selezione ufficiale quest’anno ai Nastri d’Argento per i cortometraggi. Oltre 230 i corti di finzione e 25 di animazione editi nel 2023 e visionati dai Giornalisti Cinematografici che, come ogni anno, hanno scelto i finalisti 2024 tra i quali saranno premiati i cortometraggi vincitori lunedì 6 Maggio al Cinema Caravaggio di Roma. Premi e menzioni speciali saranno assegnati, oltre i Nastri d’Argento, dal Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici SNGCI che ha coordinato la selezione dei Corti d’Argento ed è composto da Laura Delli Colli (Presidente), Fulvia Caprara (Vice presidente), Oscar Cosulich, Maurizio di Rienzo, Susanna Rotunno, Paolo Sommaruga e Stefania Ulivi. La lista completa della selezione ufficiale sarà consultabile anche sul sito ufficiale dei Nastri d’Argento www.nastridargento.it e su www.cinemagazineweb.it

I finalisti ai Corti d'Argento 2024

Finzione:

Coupon. Il film della felicità di Agostino Ferrente

di Agostino Ferrente De l'amour perdu di Lorenzo Quagliozzi

di Lorenzo Quagliozzi Dive di Aldo Iuliano

di Aldo Iuliano Il compleanno di Enrico di Francesco Sossai

di Francesco Sossai Tilipirche di Francesco Piras

Animazione:

Il corpo del mondo di Simone Massi

di Simone Massi In una goccia di Valeria Weerasinghe

di Valeria Weerasinghe La notte di Martina Generali, Simone Pratola, Francesca Sofia Rosso (CSC Torino)

di Martina Generali, Simone Pratola, Francesca Sofia Rosso (CSC Torino) Oblivion di Igor Imhoff

di Igor Imhoff The Meatseller di Margherita Giusti

Contro la violenza di genere: cinquina speciale