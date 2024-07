Coppia aperta quasi spalancata: il trailer della commedia di apertura delle Giornate degli Autori

News Cinema

Sarà una commedia che porta in scena un mitico spettacolo teatrale di Franca Rame e Dario Fo ad aprire le Giornate degli Autori di Venezia. Coppia aperta quasi spalancata è diretto da Federica di Giacomo con protagonista Chiara Francini. Vi presentiamo il trailer.

Un viaggio nelle forme dell'amore nel mondo di oggi è in arrivo nelle sale, ma prima al Festival di Venezia. Coppia aperta quasi spalancata è il titolo, e rievoca un classico spettacolo teatrale di Franca Rame e Dario Fo, dai primi anni '80 rappresentato centinaia di volte, di cui il film, dal titolo omonimo, è un adattamento scritto da Chiara Francini, Mario Sesti, Federica Di Giacomo e diretto da quest'ultima. Aprirà le Giornate degli Autori, prima di uscire nelle sale il 29 agosto per I Wonder Pictures. Si tratta di una produzione Nemesis e Ballandi in collaborazione con Rai Cinema. Accanto a Chiara Francini fanno parte del cast, nel ruolo di se stessi, Alessandro Federico, Karl Gustaf Fredrik Lundqvist, Sara Girelli, Chloe Gatti, Daniele Gatti, Efrem Sposini, Giancarlo Francini, Sara Rastrelli

Chiara, attrice e scrittrice di successo, porta in scena da anni il testo di Coppia aperta quasi spalancata, lo spettacolo di Franca Rame e Dario Fo che racconta la sempiterna favola o il sempiterno martirio dell'amore quando è coppia, o quando si diventa molti di più. "È una storia sull’evoluzione di Antonia (il personaggio scritto da Franca Rame), alla quale il marito propone di spalancare la coppia, imponendole un nuovo codice. Antonia accetta pur di non perdere l’uomo. Ma tutto cambia nel momento in cui lei comincia ad ascoltarsi e a guardare oltre il divano di casa".

Vi presentiamo il trailer di Coppia aperta quasi spalancata.