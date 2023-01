Consecration: le suore fanno davvero paura nel trailer dell'horror con Jena Malone e Danny Huston

News Cinema

Diretto da Christopher Smith, arriverà su Shudder in America Consecration, un horror molto promettente con Jena Malone e Danny Huston. Ecco il trailer.

Ecco un horror che, a giudicare dal trailer, è davvero promettente e che speriamo di vedere anche in Italia. Si intitola Consecration, è diretto dall'inglese Christopher Smith e ha tra i protagonisti principali Jena Malone e Danny Huston, uno dei nostri cattivi cinematografici preferiti. Se The Nun vi ha spaventato, a nostro modesto avviso le suore di questo convento dovrebbero farvi molta più paura. Date un'occhiata.

Consecration: La trama dell'horror

Come avrete intuito dal trailer, Consecration racconta questa storia: "Dopo la morte sospetta del fratello, sacerdote, Grace (Jena Malone) si reca al convento di Mount Savior in Scozia per scoprire cosa è realmente accaduto. Sul luogo, scopre omicidi, sacrilegi e una devastante verità sul suo stesso passato". In America Consecration esce al cinema il 10 febbraio e on demand il 3 marzo.