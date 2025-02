News Cinema

Conclave vince come miglior film ai BAFTA 2025, premi anche per The Brutalist e A Real Pain

di Domenico Misciagna 17 febbraio 2025 8

Anche se Conclave ha vinto il premio BAFTA come miglior film, la distribuzione dei prestigiosi premi inglesi ha diviso i riconoscimenti sui principali lungometraggi che si contendono anche gli Oscar, come The Brutalist e A Real Pain.