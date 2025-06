Con Enzo Staiola scompare l'ultimo protagonista del Neorealismo

News Cinema

Il 4 giugno è scomparso all'età di 85 anni l'ex attore bambino di Ladri di Biciclette, Enzo Staiola, ultimo grande testimone dell'epoca del Neorealismo.

Alto, elegante, discreto: nel corso della nostra carriera avevamo incrociato spesso Enzo Staiola, sempre presente alle ricorrenze importanti del nostro cinema. Il piccolo Bruno co-protagonista con Lamberto Maggiorani, di Ladri di biciclette, capolavoro del Neorealismo e uno dei tanti di Vittorio De Sica, vincitore dell'Oscar come miglior film straniero nel 1949, è morto nella sua Roma, dov'era nato, il 4 giugno. Dopo Rinaldo Smordoni, piccolo protagonista di Sciuscià, altro capolavoro di De Sica, morto a giugno dello scorso anno, scompare con lui l'ultimo protagonista e testimone di un cinema che ha fatto scuola al mondo, dove l'Italia, grazie a personaggi presi per la strada, e non protagonisti, scelti da grandi registi, ricostruiva dalle sue macerie un Paese e una cultura distrutti dalla guerra.

Enzo Staiola: il suo contributo a Ladri di Biciclette e oltre

Vittorio De Sica aveva uno sguardo unico per individuare il talento nei ragazzini e un metodo unico sul set per farlo venir fuori. Come nel caso di Smordoni, di cui notò la naturalezza, di Staiola lo colpirono lo sguardo e la camminata. Aveva 8 anni quando lo scelse per il ruolo di Bruno, figlio di Antonio, un disoccupato a cui viene rubata la bicicletta che gli serve per il suo sospirato lavoro di attacchino comunale, riscattata dando in pegno le lenzuola di casa, proprio il primo giorno. Antonio si mette alla disperata ricerca del mezzo che gli consentirebbe di guadagnarsi il pane, assieme al figlio Bruno. Alla fine, dopo una stressante odissea, la disperazione lo induce a rubarne a sua volta una. Ma Antonio non è un ladro di professione, e viene inseguito, malmenato e arrestato, Lo sguardo di Bruno registra tutto: nella foto che abbiamo scelto è quando, vicino alla fine, vede il padre accerchiato e aggredito. I suoi sono gli occhi di un bambino che scopre a sue spese quanto la vita sia ingiusta e la violenza dei forti sui deboli nella crudele lotta perla sopravvivenza. Dopo aver contribuito a questo grande film, Staiola prosegue per un po' la carriera, e appare in altri 13 film, tra cui Marechiaro, Vulcano, Cuori senza frontiere, Altri tempi, Il ritorno di Don Camillo, Penne nere, La contessa scalza, fino al 1961, quando, all'età di 22 anni, lascia il cinema (ci tornerà per una beve apparizione nel 1977 in La ragazza del pigiama giallo) e inizia a lavorare al catasto di Roma, Ma, come dicevamo, è sempre stato presente e disponibile per raccontare quella magnifica avventura di cui ormai sono ormai spariti i protagonisti e testimoni, che il cinema ha reso comunque immortali.