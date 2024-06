Addio a Rinaldo Smordoni, il piccolo e indimenticabile Giuseppe di Sciuscià

News Cinema

Morto improvvisamente a Roma il 15 giugno, a 91 anni, Rinaldo Smordoni, il piccolo che affiancò Franco Interlenghi nel capolavoro di Vittorio De Sica, Sciuscià, protagonista anche del documentario di Mimmo Verdesca sul film.

A Roma è morto all'improvviso il 15 giugno Rinaldo Smordoni, 91 anni, il cui nome resterà per sempre legato al capolavoro di Vittorio De Sica Sciuscià, scelto come gli altri ragazzi dal regista. Nel film, con incredibile e commovente naturalezza, ricopriva il ruolo del piccolo Giuseppe, amico del cuore del Pasquale di Franco Interlenghi, anch'egli al suo debutto. Anche se non aveva proseguito la carriera nel cinema, Smordoni, che aveva abbandonato l'incerto per il certo dopo un paio di pellicole (Caccia all'uomo/I miserabili e 11 uomini e un pallone), lavorando come marmista e poi come autista Atac, aveva mantenuto una memoria viva e vivace di quel film del 1946 e ne aveva parlato al regista Mimmo Verdesca (con lui nella foto) per i suoi documentari Protagonisti per sempre e soprattutto Sciuscià 70, realizzato nel 2016 per i 70 anni del film e premiato con un Nastro d'Argento speciale, che riproduceva quello vinto da De Sica per quest'opera, che ricevette anche un Oscar onorario (il primo) creato appositamente. Noi avevamo incontrato Rinaldo Smordoni in occasione della presentazione a Roma di Sciuscià in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna lo scorso anno (ve ne parliamo nell'articolo qua sotto) ed oltre ad averlo trovato in ottima forma per la sua età, ne avevamo apprezzato la simpatia e il modo semplice e sincero di ricordare un grande maestro e un'esperienza che per lui era stata un gioco bellissimo. Alla sua bella famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze, con la consapevolezza che il tributo offerto da Rinaldo Smordoni al cinema mondiale, per quanto limitato nella quantità, è di un livello qualitativo altissimo e resterà per sempre nel cuore di tutti gli appassionati della settima arte.