Con Avatar nelle sale i distributori ci parlano della loro ricetta per il rilancio

Atteso come il messia esce finalmente nelle sale Avatar 2 che potrebbe aiutare la rinascita del cinema in sala. Abbiamo parlato della situazione del mercato con il presidente dei distributori di Amica, LuigiLonigro

Come ripartire dopo almeno due anni davvero difficili per il cinema in sala e in Italia? Una domanda che sempre di più coinvolge tutta l'industria e che in occasione delle recenti Giornate professionali di cinema di Sorrento ha coinvolto tutti i presenti.

Proprio nel giorno dell'uscita di Avatar, tanto invocato e atteso come salvatore e vero traino per un ritorno in sala, vi presentiamo, dopo gli esercenti, i produttori e gli autori, il punto di vista dei distributori.

Abbiamo incontrato Luigi Lonigro di 01, qui soprattutto in veste di presidente dei distributori di ANICA.