Coming Soon Service: alla Mostra prosegue l'attività della Villa il Nidiolo con Lubo di Giorgio Diritti

News Cinema

Al Lido di Venezia è presente Coming Soon Service che ha scelto anche quest'anno la Villa Il Nidiolo come quartier generale per offrire spazi allestiti a produttori e distributori presenti al festival con i propri film.

Sono gli ultimi giorni per il Festval lagunare. Dopo Sofia Coppola, Pietro Castellitto, Woody Allen, Richard Linklater e Matteo Garrone, per citare alcuni degli autori che nelle ultime ore hanno presentato le proprie opere, le attività alla Villa Il Nidiolo prosegue avviandosi verso la conclusione. Scelta anche quest'anno come quartier generale per conferenze stampa, interviste TV, roundtable, photocall, cocktail e party serali, la location è la sede di Coming Soon Service il cui lavoro di allestimento si estende dagli spazi outdoor dei giardini a quelli indoor dell'edificio su tre piani. Questo servizio per poter ospitare gli incontri stampa dei film in concorso, fuori concorso e nella sezione orizzonti dell'80ª Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia, non sarebbe possibile senza i partner prestigiosi che hanno creduto nel progetto, presenti con i loro prodotti e servizi: Peroni con i brand Nastro Azzurro e Nastro Azzurro Capri, Magnum, Grom, Cornetto, Helba Gin, Caffè Colorado, Fun Food Italia, Craft & Co, Recreate, Gipsy Inside e Golin.

Recreate, azienda italiana di beachwear, ha scelto Villa Il Nidiolo per promuovere la sua linea di prodotti.

Coming Soon Service: Giorgio Diritti incontra la stampa per il suo Lubo

Liberamente tratto dal romanzo Il Seminatore di Mario Cavatore, il film Lubo è il film in programma nella sezione Venezia 80 della Mostra. Il film di Giorgio Diritti avrà oggi la sua proiezione di gala preceduta dalla tradizionale passerella sul red carpet. Nel pomeriggio però il regista, insieme agli attori Valentina Bellè e Franz Rogowski, ha incontrato i giornalisti che avevano visto il suo film al mattino. Il film racconta la storia di Lubo Moser, un giovane jenisch, ovvero un appartenente a una delle popolazioni nomadi definite "zingare". Siamo negli anni 30 e dalla Germania soffia un vento di guerra, che si ripercuote su ogni frontiera europea. In questo clima teso il governo svizzero dichiara la mobilitazione dei suoi cittadini maschi, compresi gli zingari. È così che Lubo si ritrova in divisa con il compito di controllare e difendere i confini. Una notte Lubo riceve la visita di suo fratello, giunto per portagli tragiche notizie dal campo nomadi dopo l'intervento della polizia.