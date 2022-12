Come trovi Will Smith al Polo Sud? 'Freddura' dell'attore: "Segui le Fresh Prints!"

News Cinema

Will Smith ha postato un breve video su Instagram in cui condivide una "freddura" con i follower mentre visita l'Antartide.

Per postare sui social qualcosa di originale e buffo nel giorno di Natale, Will Smith aveva messo da parte un video girato alcune settimane fa. Impegnato nelle riprese della docu-serie Pole to Pole prodotta dal National Geographic che debutterà su Disney+ l'anno prossimo, l'attore continua i suoi viaggi alla scoperta dei remoti luoghi del nostro pianeta.

Trovandosi in Antartide con gli esploratori esperti che lo accompagnano, Smith ha pensato di combattere il freddo con una "freddura":

Ho una battuta per voi.

Come trovate Will Smith in Antartide?

Seguendo le "Fresh Prints".

Capito? Seguendo le "Fresh Prints".

Ahah... come sono divertente.

Per chi non avesse colto la battuta, Will Smith fa un gioco di parole tra Fresh Prints (fresche impronte) e la serie che lo ha reso famoso negli anni '90 Willy, il principe di Bel-Air, intitolata in originale The Fresh Prince of Bel-Air.

Qui sotto il video condiviso dall'attore, più in basso alcune informazione sulla collaborazione tra Smith e Nat Geo.

Will Smith alla scoperta del nostro pianeta su Disney+

Accanto alla serie Limitless in cui Chris Hemsworth testa i limiti psicofisici del corpo umano su se stesso, troviamo un altro documentario a episodi con protagonista una star mondiale del cinema. Benvenuto sulla Terra mostra Will Smith in varie situazioni estreme nei più reconditi luoghi del nostro pianeta. Entrambe le serie sono prodotte dall'acclamato regista Darren Aronosfky.

Però Smith è andato oltre, siglando un contratto di collaborazione per i prossimi cinque anni (a partire dalla fine del 2021) tra la sua casa di produzione, Westbrook Studios, e la National Geographic di cui il sopracitato Pole to Pole fa parte. In questa nuova serie l'attore viaggerà da un Polo all'altro facendo alcune tappe per conoscere piccole comunità di persone e raccogliere la saggezza della nostra specie.