Come può uno scoglio, questioni di famiglia: intervista a Pio e Amedeo

Questioni di famiglia, anche se le sorprese non mancheranno nella nuova commedia con Pio e Amedeo, Come può uno scoglio. Tornano al cinema diretti sempre da Gennaro Nunziante. Ce lo raccontano con il loro stile in questa video intervista.

Fra bufale e latitanti improbabili, criminali con stile e cantanti con l'ugola non proprio felice, ecco tornati a inciampare fra risate e equivoci Pio e Amedeo. Il duo di comici foggiani fa un ulteriore passo nel mondo del cinema con Come può uno scoglio, appena uscito in sala per Vision distribution, dopo aver esordito due anni fa, con lusinghieri risultati al box office durante la pandemia, con Belli ciao.

La regia è sempre di Gennaro Nunziante, anche co-sceneggiatore, collaboratore per le musiche e il montaggio, tenendo in strada i due irrefrenabili comici, come aveva fatto in passato con Checco Zalone. La storia di questa nuova commedia è molto articolata, tanto che è difficile e inutile sintetizzarla. Di sicuro il contrasto fra i due, fisico, caratteriale e quasi esistenziale, viene messo di nuovo in rilievo in questa storia on the road piuttosto differente, anche in quanto a "cattiveria", rispetto al precedente.

Abbiamo parlato di questo e altro, in questa breve chiacchierata con Pio D'Antini e Amedeo Grieco. Ecco la nostra video intervista.