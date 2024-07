Come far litigare mamma e papà: il trailer della commedia con Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini

News Cinema

Arriverà al cinema con Warner Bros. il 12 settembre la nuova commedia di Gianluca Ansanelli, intitolata Come far litigare mamma e papà, un family movie interpretato da Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini nei ruoli principali, affiancati da un cast che comprende Elisabetta Canalis, Valentina Barbieri, Andrea Conde’, Judith Schiaffino, con Luca Vecchi e con la partecipazione di Nino Frassica. Il film, prodotto da Marco Belardi, è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Greenboo Production, e sarà presentato in anteprima alla 54esima edizione del Giffoni Film Festival (19-28 luglio). Gianluca Ansanelli torna al cinema con una commedia per tutta la famiglia, scritta a quattro mani con Tito Buffulini e liberamente tratta dal film La mia famiglia a soqquadro, scritto e diretto da Max Nardari.

Come far litigare mamma e papà: la trama

Ci sono bambini che sognano una famiglia perfetta, fatta di sorrisi, coccole e merende biologiche. Ma Gabriele, che ha tutto questo, non lo sopporta. Per lui, la felicità sta nell’avere genitori separati, come i suoi compagni di classe, che hanno doppi regali, doppie vacanze, doppia paghetta e videogiochi illimitati. Circondato dalle attenzioni costanti di mamma Miriam (Carolina Crescentini) e papà Stefano (Giampaolo Morelli), complici e innamorati più che mai, Gabriele si sente in trappola. Quando i suoi genitori gli rivelano il desiderio di trasferirsi fuori città, realizza che l’unica soluzione per evitare questo incubo è farli separare! Con l’aiuto della sua amica del cuore Rebecca, mette in atto un diabolico piano per raggiungere il suo obiettivo.