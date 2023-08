Comandante e il rispetto della legge del mare: intervista a Pierfrancesco Favino e Edoardo De Angelis

News Cinema

Film d'apertura del Festival di Venezia 2023, Comandante racconta la storia vera di un ufficiale della marina italiana che salvò dei naufraghi in rispetto alla legge del mare e contro le regole di guerra. Ecco la nostra video intervista con il regista Edoardo De Angelis e il protagonista Pierfrancesco Favino. Il film sarà nei cinema dal 1 novembre

In riva al mare aperto, al Lido di Venezia, abbiamo incontrato Edoardo De Angelis e Pierfrancesco Favino. Sono gli uomini del giorno alla Mostra del cinema, sono loro che aprono una 80esima edizione del Festival di Venezia che parla molto italiano e si preannuncia assai intrigante.

Il film si intitola Comandante e parla di un sommergibile guidato da un ufficiale della Regia marina, Salvatore Todaro, che dopo uno scontro con un mercantile armato, in pieno Oceano Atlantico e durante la Seconda guerra mondiale, dovette decidere se salvare i naufraghi o lasciare che morissero.



Vi presentiamo la nostra video intervista per Comandante con Pierfrancesco Favino e Edoardo De Angelis.



All’inizio della Seconda guerra mondiale Salvatore Todaro comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina. Nell’ottobre del 1940, mentre naviga in Atlantico, nel buio della notte si profila la sagoma di un mercantile che viaggia a luci spente, il Kabalo, che in seguito si scoprirà di nazionalità belga e carico di materiale bellico inglese, che apre improvvisamente il fuoco contro il sommergibile e l'equipaggio italiano. Scoppia una breve ma violenta battaglia nella quale Todaro affonda il mercantile a colpi di cannone. Ed è a questo punto che il Comandante prende una decisione destinata a fare la storia: salvare i 26 naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all’oceano per sbarcarli nel porto sicuro più vicino, come previsto dalla legge del mare. Per accoglierli a bordo è costretto a navigare in emersione per tre giorni, rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi uomini.

Quando il capitano del Kabalo, sbarcando nella baia di Santa Maria delle Azzorre, gli chiede perché si sia esposto a un tale rischio contravvenendo alle direttive del suo stesso comando, Salvatore Todaro risponde con le parole che lo hanno reso una leggenda: “Perché noi siamo italiani”.