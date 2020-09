Col gioco di Hogwarts Legacy si torna nel mondo di Harry Potter, ma quando esce Animali Fantastici 3?

News Cinema

E' in arrivo l'open world Hogwarts Legacy, ma nel mondo di Harry Potter è sempre in cantiere Animali fantastici 3...

La pubblicazione ieri del trailer di Hogwarts Legacy, nuovo videogioco legato all'universo di Harry Potter, prepara il terreno a un 2021 ricco di esperienze per gli appassionati dell'universo creato da J. K. Rowling, visto che nel novembre di quell'anno è prevista anche l'uscita di Animali Fantastici 3. Hogwarts Legacy, programmato per PS4-5, Xbox One-Series X/S e Windows, è un action gdr open world per un solo giocatore, ambientato nella scuola di magia nel XIX secolo, quindi è ancora più prequel di quanto non lo sia la saga cinematografica di Animali fantastici: il terzo capitolo di quest'ultima coinvolgerà di nuovo alla sceneggiatura Steve Kloves, che affiancherà J. K. Rowling nel racconto delle peregrinazioni di Newt Scamander (Redmayne), mentre Grindelwald (Depp) sta ormai radunando il suo esercito. Alla regia ci sarà ancora David Yates.





Animali Fantastici 3 è bellissimo e pieno di battaglie epiche, parola di Dan Fogler Leggi anche

Riguardo alla specifica trama di Hogwarts Legacy, di cui si videro già immagini in un leak di un paio di anni fa, non si rivela naturalmente troppo, anche perché l'enfasi è collocata sull'aspetto ruolistico dell'esperienza: non solo il miglioramento delle capacità magiche dell'allievo che si sceglierà di costruire, ma anche i suoi legami con le fazioni che inevitabilmente si schiereranno l'una contro l'altra nel dipanarsi della vicenda. A curare il titolo c'è l'Avalanche Software, sotto etichetta Warner Bros Games.