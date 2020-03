Animali Fantastici 3 è bellissimo e pieno di battaglie epiche, parola di Dan Fogler

News Cinema

L'attore si sbottona sul terzo film della saga, che secondo lui non ha nulla da invidiare al primo.

Anche se l'inizio lavorazione di Animali Fantastici 3, previsto per il 16 di marzo, è stato posticipato a data da destinarsi, in questi giorni ci siamo spesso domandati cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo capitolo della saga prequel di Harry Potter, che con buona probabilità arriverà a 5 film, come annunciato diverso tempo fa da J.K. Rowling. A rispondere alla nostra domanda, quasi ci avesse sentito da lontano, è una persona che ha molto a che fare con la serie, essendo l’interprete di uno dei personaggi chiave. Parliamo di Dan Fogler, che presta il volto al babbano Jacob Kowalski.

Durante un'intervista rilasciata a SYFY Wire, l'attore ha parlato innanzitutto del suo personaggio, dicendo: "Ho letto la sceneggiatura e l'evoluzione del personaggio è favolosa. Il film ricorda molto le atmosfere del primo (film), il che è straordinario". Poi Fogler ha aggiunto, svelando qualcosa della trama di Animali Fantastici 3: "Ci porterà tutti verso una grande guerra, sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale, cominciate quindi a immaginarvi scene di battaglie epiche".

Dan ha infine commentato la pausa imposta dal Coronavirus spiegando di sentirsi tranquillo: "Quando l'ingranaggio ricomincerà a muoversi e tutti riprenderanno a lavorare, anche noi ci rimetteremo al lavoro, speriamo prima che poi".

Il desiderio di ributtarsi nella mischia di Dan Fogler è quello di qualsiasi altra persona che in questo momento non può fare un mestiere che ama. In più l'attore adora Jacob Kowalski: "Ogni volta che indosso il suo costume, mi sembra di interpretare un parente, e ogni volta che mi calo nel personaggio, mi sento quasi il Dottor Frankenstein quando dice: è vivo!".

Per adesso la data d'uscita di Animali Fantastici 3 è ancora il 12 novembre 2021. C'è grande attesa per il film, soprattutto dopo un secondo capitolo (Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald) in parte deludente e che comunque ha incassato circa 200 milioni in meno rispetto ad Animali Fantastici e dove trovarli.

In Animali fantastici 3, che si svolgerà prevalentemente a Rio de Janeiro, torneranno tutti i personaggi del capitolo precedente (quelli sopravvissuti, naturalmente) a cominciare da Newt Scamander (Eddie Redmayne), Gellert Grindelwald (Johnny Depp) e il giovane Albus Silente (Jude Law). Dietro la macchina da presa c'è sempre David Yates.