Clint Eastwood su Tom Cruise: "Tra cent'anni la sua sarà la carriera da ammirare"

Nel corso di un'intervista, il regista Cameron Crowe ha parlato di Tom Cruise e ha raccontato cosa gli abbia detto Clint Eastwood sull'attore durante una cena.

Grazie al podcast The Interview del New York Times, veniamo a sapere cosa pensa una leggenda di Hollywood di un'altra leggenda di Hollywood. Nel mondo del cinema americano, gli attori e le attrici che hanno raggiunto la fama a livello mondiale sono un discreto numero. Qualcuno lascerà più segni del proprio passaggio rispetto a qualcun altro, al netto del talento e della professionalità che quasi tutti possiedono. Poi ci sono le leggende, come il compianto Robert Redford, leggende il cui nome sarà ricordato a distanza di generazioni e oltre. E possiamo essere d'accordo che una di queste, secondo il modesto parere di Clint Eastwood, è Tom Cruise.

Il giornalista David Marchese ha intervistato Cameron Crowe per il sopracitato podcast The Interview. Nel corso della lunga conversazione, il discorso ha toccato un paio di film diretti dal regista, Jerry Maguire e Vanilla Sky, rispettivamente del 1996 e del 2001. Ed entrambi con Tom Cruise protagonista. Crowe racconta che Cruise lo chiamò al telefono dopo aver visto il suo esordio alla regia del 1989 intitolato Say Anything (in italiano Non per soldi... ma per amore). "È un film davvero bello, devi farne di più di film così, vorrei lavorare con te un giorno", ricorda il regista. Crowe spiega anche che "ci sarà un tempo, che probabilmente è già iniziato, in cui Tom si dedicherà intensamente ai personaggi così come ha fatto con i film d'azione, in situazioni che offrano il massimo della qualità. C'è quella fase alla Paul Newman che è appena dietro l'angolo che credo lascerà tutti a bocca aperta. Quello che Tom fa è diventare uno studente in qualunque cosa a cui decida di applicarsi. Ma quando arriverà questa fase alla Paul Newman sarà incredibile".

Da leggenda a leggenda: Clint Eastwood ammira Tom Cruise

La corrente di complimenti per Cruise non si ferma. Cameron Crowe raccontare un episodio citando Clint Eastwood:

Ho lo stesso avvocato di Clint Eastwood. Una sera mi invita a una cena e mi fa sedere accanto a Eastwood. Ero nervosissimo. Cosa puoi raccontare a Clint Eastwood? Sono lì seduto e Clint Eastwood si gira verso di me e dice: "Tom Cruise". E io rispondo "Oh, cavolo, Tom Cruise, adoro lavorare con lui". E Clint fa: "Tra cento anni, quando guarderanno indietro, quella sarà la carriera, la carriera di Tom Cruise. Quella sarà la carriera da ammirare". Quando le cose si diradano nel tempo e gli avvenimenti diventano semplici parole, il nome di Tom Cruise sarà lì.

Pur non avendo mai lavorato con lui, Eastwood nomina dunque Tom Cruise esprimendo la convinzione che la carriera dell’attore sarà ricordata per generazioni come una delle più grandi di sempre. E la fase "alla Paul Newman" dell'attore la aspettiamo con ansia, per tornare a vederlo in ruoli che gli permettano di mostrare di cosa è capace, come ha fatto in passato in film quali Nato il 4 luglio, Magnolia o Collateral. Il prossimo film in cui lo vedremo, diretto da Alejandro G. Iñárritu e ancora senza titolo, sarà probabilmente uno di questi.

