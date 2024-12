Cleaner: il trailer dell'action movie con Daisy Ridley e Clive Owen

News Cinema

L'esperto Martin Campbell è il regista di questo film in cui Ridley sembra in qualche modo ricalcare le orme del leggendario John McClane. Ecco trailer e trama di Cleaner.

C'è un grande evento aziendale che si sta svolgendo in un grattacielo. Un gruppo di terroristi interviene e minaccia di uccidere tutti i presenti. Una figura esterna a tutto questo è l'unica che può salvare le persone intrappolate nell'edificio, tra le quali ce c'è anche una a lei cara e legata.

Vi ricorda qualcosa tutto questo? A noi sì, e ovviamente quel qualcosa è il canovaccio del primo, leggendario Die Hard, inizio della fortunata serie d'azione con Bruce Willis nei panni di John McClane.

E però, questo canovaccio è anche lo stesso di Cleaner, action movie diretto da quella vecchia volpe di Martin Campbell che arriverà prossimamente nei cinema americani. Non c'è Willis, ovviamente, ma al suo posto c'è Daisy Ridley, e nel cast c'è spazio anche per Clive Owen e per Taz Skylar.

Questa la trama ufficiale:

Quando un gruppo di attivisti assalta il gala annuale di una società energetica per denunciarne la corruzione, la loro giusta causa viene sviata da un estremista pronto a uccidere tutti i presenti nell'edificio per lanciare il suo messaggio anarchico. Tocca a un'ex soldatessa diventata lavavetri (Ridley) - sospesa a 50 piani all'esterno del grattacielo londinese - salvare le persone intrappolate all'interno, compreso il fratello minore.

A "elaborare" il canovaccio di Die Hard in questa trama è stato lo sceneggiatore Simon Uttley.

Ma ora è venuto il momento di vedere come se la cava Daisy Ridley come eroina action nel trailer di Cleaner.