Clayface: il film è approvato dai DC Studios con sceneggiatura pronta, secondo alcune voci

Clayface, antagonista di Batman noto con più nomi in italiano (tra cui Uomo d'Argilla), apparirà a quanto pare in un film tutto per lui: la proposta di sceneggiatura di Mike Flanagan, risalente a un anno fa, sarebbe stata approvata dai nuovi DC Studios.

Circa un anno e mezzo fa si era detto che Mike Flanagan, attualmente impegnato su un reboot dell'Esorcista e sulla serie tratta da Carrie per Prime Video, aveva presentato alla Warner Bros. una sceneggiatura per un film dedicato a Clayface, celebre mostruoso antagonista di Batman sulle pagine dei fumetti DC. Secondo una fonte vicina a Variety, la Warner e i nuovi DC Studios avrebbero approvato il film, per la produzione di Matt Reeves (The Batman) e Lynn Harris, per un inizio riprese all'inizio del 2025. Leggi anche DC Universe vs. Marvel Cinematic Universe, le differenze secondo James Gunn

Clayface, il film quindi esisterà sul serio?

James Gunn, corresponsabile del nuovo DC Universe ai DC Studios, aveva già dichiarato che puntava a un universo aperto a più approcci e più voci. Lo sceneggiatore e regista Mike Flanagan già nel 2021 aveva scritto sui social che gli sarebbe piaciuto occuparsi di un "horror/thriller/film drammatico" dedicato a Clayface, tanto che nel 2023 ha presentato una sceneggiatura alla Warner Bros., immaginiamo su queste linee. Arriva oggi voce che il progetto è decollato sul serio, e che addirittura le riprese sarebbero dietro l'angolo: ci aspettiamo allora a breve notizie sull'interprete, forse anche in performance capture, e sul regista designato, perché sembra proprio che ormai il carnet di Flanagan sia occupato da impegni presi con altri studi.

Per quanto riguarda Clayface, siamo ormai in pieno territorio nerdico a uso degli appassionati: nato nel 1940, Faccia d'Argilla / Faccia di Creta / Uomo d'Argilla è un mutaforma che nel corso dei decenni ha nascosto identità segrete di vari personaggi, come spesso succede nelle continuity e nei reboot di questi universi fumettistici. Rimane da capire quale di queste identità sia stata scelta per il copione in lavorazione. Il supervillain è apparso in diverse incarnazioni animate anche molto recenti, ma dal vero è stato interpretato da Brian McManamon nella serie Gotham.