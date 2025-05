Clayface, entra un nuovo sceneggiatore, la data d'uscita non cambia

News Cinema

I DC Studios hanno messo al lavoro un nuovo sceneggiatore per chiudere il copione di Clayface, le cui riprese cominceranno in autunno: c'è poco tempo, ma la data d'uscita del 2026 va rispettata.

Il progetto di Clayface incepisca, per fortuna un'ultima volta: c'è un cambio alla sceneggiatura, perché il copione di Mike Flanagan sarà riscritto da Hossein Amini, già autore di Drive, ma i DC Studios insistono sul mantenere uguali le tempistiche di lavorazione. Si andrà quindi davanti alla macchina da presa in autunno, per un'uscita sempre collocata nel settembre 2026, ma c'è qualcosa di vero nel vociferato inserimento del personaggio in The Batman 2 di Matt Reeves? James Gunn, corresponsabile del DC Universe, ha già risposto in merito. Leggi anche Clayface, Daniel Radcliffe in lizza per il ruolo da protagonista nel film DC

Clayface ha finalmente un film tutto per lui dopo la comparsata in Batman: The Caped Crusader

Il personaggio DC di Clayface (lett. "faccia di argilla") fu creato, almeno nella sua prima identità, da Bill Finger e Bob Kane, per il numero 40 di Detective Comics, pubblicato nel giugno del 1940, come avversario del lanciatissimo Batman. Non era però l'uomo che sarà raccontato nel film in lavorazione presso i DC Studios, cioè l'individuo in grado di plasmare il suo corpo a piacimento: era soltanto un attore di horror che commetteva crimini usando l'identità di uno dei suoi personaggi. Il copione del Mike Flanagan di Doctor Sleep e The Life of Chuck è al momento in corso di revisione e riscrittura ad opera di Hossein Amini, che oltre a Drive ha firmato quattro puntate di Obi-Wan Kenobi. Rimane però fermo al suo posto il regista inglese James Watkins, l'anno scorso autore del remake in lingua inglese di Speak No Evil. Si parla di un inizio riprese collocato comunque quest'ottobre, in previsione di un'uscita americana l'11 settembre 2026.

Clayface si è molto legato nei decenni anche all'animazione DC, comparendo nella serie di culto Batman (1992-1995, quella che diede i natali ad Harley Quinn): per questo motivo, quando si è creato un omaggio a quel cartoon con Batman: Caped Crusader l'anno scorso, Clayface ha fatto doveroso capolino anche da quelle parti.

James Gunn ha escluso che il villain appaia anche in The Batman 2 di Matt Reeves (in arrivo nel 2027), perché quest'ultimo non fa parte del nuovo DC Universe, mentre Clayface sarà il terzo lungometraggio della nuova gestione, arrivando dopo Superman (9 luglio 2025, diretto dallo stesso Gunn) e Supergirl: Woman of Tomorrow (giugno 2026, di Craig Gillespie, con Milly Alcock).