Cinque secondi, oltre la colpa: video intervista con Paolo Virzi, Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi

Una colpa misteriosa spinge un uomo a rifugiarsi in una solitudine cupa, mentre intorno a lui giunge una variopinta comunità di giovani che lo porta a ridiscutere passato e futuro. Incontro con Paolo Virzì, il regista di Cinque secondi, e i protagonisti Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi dalla Festa del cinema di Roma.

Barba lunga più bianca che nera, sguardo sempre torvo e socialità ai minimi storici. È Adriano, Valerio Mastandrea, protagonista di Cinque secondi, il nuovo film di Paolo Virzì, probabilmente il più drammatico della sua carriera, si potrebbe dire anche il più maturo, quello capace di cogliere lo spirito dei tempi e giocare con i sottili equilibri fra luce e buio della vita. Un peso grava sulla quotidianità in cui si è rinchiuso Adriano, in un casolare mal ridotto in mezzo ai boschi.

Il dolore e la colpa lo tormentano, come si scoprirà nel corso di una storia capace di alternare il dramma e l'ironia, lampi di luce resi in pieno dall'attore romano. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, Cinque secondi, scritto dal regista insieme al fratello Carlo e Francesco Bruni, uscirà nelle sale il prossimo 30 ottobre per Vision Distribution.

Abbiamo incontrato Paolo Virzì, insieme a Valerio Mastandrea e Valeria Bruni Tedeschi in questa video intervista dalla Festa di Roma.