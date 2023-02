Cinque film in streaming per chi passa troppo tempo al volante di un'auto...

News Cinema

Guidare la macchina nel traffico può causare una discreta dose di stress, soprattutto se si fanno gli incontri sbagliati...I film in streaming qui sotto lo dimostrano!

Questa nuova “puntata” della nostra solita classifica con i cinque film in streaming è dedicata a tutti coloro che la cui routine consiste nel mettersi al volante sapendo che non sarà l’esperienza migliore della giornata. I titoli sotto elencati vi dimostreranno quanto può accadere molto di peggio che rimanere imbottigliati nel traffico…Buona lettura.

Cinque film in streaming in cui stare al volante di un’auto non è il massimo della vita…

Duel

Un giorno di ordinaria follia

Collateral

Locke

Il giorno sbagliato

Duel (1971)

Il film che ha imposto Steven Spielberg all’attenzione di Hollywood è un thriller geniale che vede un semplice automobilista dover difendere la propria vita da un camion che lo perseguita. Duel è un lungometraggio a tratti monumentale, con un nemico “invisibile” eppure sempre presente, sotto forma di mostro a quattro ruote. Tantissime grandi idee di cinema e tensione assicurata per un titolo di culto di primi anni ‘70. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Un giorno di ordinaria follia (1993)

Un uomo comune schiacciato dai problemi decide di abbandonare la macchina nel traffico, semplicemente perché non ne può proprio più. Inizia così la parabola di sangue, violenza e “giustizia urbana” che è Un giorno di ordinaria follia. Joel Schumacher dirige con vigore e senso macabro del gioco un grande Michael Douglas, a cui si affiancano Robert Duvall, Barbara Hershey e Tuesday Weld. Film nerissimo, disperato e sanamente ambiguo. Da vedere assolutamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Collateral (2004)

Collateral: Il Trailer Ufficiale del Film

Il tassista Jamie Foxx prende il cliente Tom Cruise che lo paga per tutta la notte, in cui dovrà portarlo in giro ad assassinare persone. Collateral è un viaggio notturno in una Los Angeles per angeli perduti, un percorso in digitale che cambia le regole del cinema di genere. Michael Mann ci regala un film sulla strada lisergico e potente, un confronto disperato fra due uomini di confine morale, ideale. Maestoso, quando il genere diventa cinema d’autore al massimo livello. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Locke (2013)

Locke: Il trailer italiano del film - HD

Steven Knight si mette dietro la macchina da presa per realizzare un piccolo ma assolutamente coinvolgente “film da camera’ che vede protagonista assoluto un magnetico Tom Hardy. Locke esplora gli angoli reconditi della mente umana alle prese con un conflitto che può risolvere soltanto facendo i conti prima di tutto con se stesso. Idea notevole, realizzazione accurata, ottimo protagonista. Non serve altro. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il giorno sbagliato (2020)

Il Giorno Sbagliato: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

I tempi eroici de Il gladiatore sono ormai lontani, quindi Russel Crowe si lancia a capofitto nel ruolo di uno psicopatico che sceglie di impartire la peggiore delle elezioni alla donna che gli ha strombazzato il clacson nel traffico. Il giorno sbagliato è una sorta di Un giorno di ordinaria follia in versione horror, un film angosciante e febbrile, con un attore che non si preoccupa di rovinare il suo “tipo fisso” per regalarci un'interpretazione poderosa. Spaventa davvero, ve lo consigliamo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.