Cinque film in streaming interpretati dalla grande Isabelle Adjani

News Cinema

L'attrice due volte candidata all'Oscar compie oggi 69 anni. Eccovi i film in streaming che l'hanno resa un'icona di classe e coraggio artistico.

Compie oggi 69 anni l’intramontabile Isabelle Adjani, una delle attrici più importanti della storia del cinema europeo contemporaneo. Lanciata da François Truffaut nel 1975 con Adele H., una storia d’amore, per cui ricevette la prima delle sue due nomination all’Oscar - l’altra arrivò nel 1988 per Camille Claudel - la Adjani ha recitato in alcuni dei film più importanti realizzati nel Vecchio Continente, collaborando con cineasti di culto. Ecco i cinque film in streaming con cui intendiamo renderle il nostro doveroso omaggio. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Isabelle Adjani

L’inquilino del terzo piano

Nosferatu, il principe della notte

Quartet

Subway

Diabolique

L’inquilino del terzo piano (1976)

Uno dei film maggiormente inquietanti e ipnotici di Roman Polanski, il quale sceglie di recitare anche come protagonista insieme a una bravissima Adjani. Le tematiche e le atmosfere dei suoi primi capolavori europei come Repulsion riproposte con uno sguardo che stavolta rimanda anche a molto cinema di Alfred Hitchcock. L’inquilino del terzo piano possiede un fascino oscuro e visionario, un thriller psicologico che sa flirtare con l’horror in maniera sottile e penetrante. Film di fattura elevatissima, in cui la coppia di protagonisti fa davvero la differenza. Potente visione che sa farsi introspettiva. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Nosferatu, il principe della notte (1979)

La versione del Nosferatu realizzata da Werner Herzog diventa un film ammaliante, superbamente messo in scena da un autore unico e un attore come Klaus Kinski capace ogni volta di interpretare lo spirito titanico. Siamo davvero dalle parti del capolavoro sia estetico che ne contenuto, una dissertazione furibonda ed elegantissima sulla caducità della vita e degli affetti. La Adjani offre una prova dalla sensualità sopita ma palpitante. Bruno Ganz come eroe che sfida il vampiro è impagabile. Nosferatu, il principe della notte è davvero una delle vette del cinema europeo di un decennio fantastico. Disponibile su Amazon Prime Video.

Quartet (1981)

In uno dei primi, eleganti lungometraggi diretti da James Ivory, la Adjani risplende di luce propria in mezzo a un cast incredibile che comprende anche Alan Bates, la leggendaria Maggie Smith. Quartet racconta con malizia e precisione un triangolo amoroso incastonato in una messa in scena come sempre maestosa, quando si tratta di Ivory e di Merchant. Costumi, scenografie e fotografia di altissima qualità per una delle opere maggiormente azzardate dell’autore. Da riscoprire per comprendere meglio le pulsioni sotterranee di un cineasta troppo presto bollato come “estetizzante”. Film complesso e strutturato. Disponibile su Amazon Prime Video.

Subway (1985)

Il film che impone all’attenzione francese ma anche internazionale il talento di Luc Besson è un thriller stilizzato e iperbolico ambientato nelle zone buie di una Parigi comunque splendida. Azione scatenata per quel periodo di cinema, personaggi lievemente stonati come il suadente protagonista Christophe Lambert. Subway ci propone un film diverso dagli schemi, bizzarro quanto romantico. Immagini difficili da dimenticare per una storia organizzata con stile e gioiosa follia. Uno dei titoli di culto dell’epoca, e strameritatamente aggiungiamo noi. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Diabolique (2022)

Il remake del classico thriller diretto da Henri-Georges Clouzot vede la Adjani indifesa ed eterea duettare con la volitiva Sharon Stone. Un difetto di attrici senza dubbio di prim’ordine, anche se ovviamente il film diretto da Jeremiah Chechik non raggiunge le vette dell’originale. E d'altronde non poteva essere altrimenti. Questo non toglie che Diabolique sia comunque un film misterioso e a suo modo intrigante, a cui partecipa anche un efficace Chazz Palminteri. Alcune scene sono decisamente azzeccate e la tensione tra le due attrici lavora con potenza. Da ammirare per la confezione. E magari rivedersi l’originale, che non guasta mai…Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.