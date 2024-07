News Cinema

L'attore iconico scomparso lo scorso 20 giugno avrebbe compiuto oggi 89 anni. Ecco alcuni dei suoi migliori film in streaming.

Avrebbe compiuto oggi 89 anni il leggendario Donald Sutherland, scomparso invece lo scorso 20 giugno. Noi di Comingsoon.it vogliamo comunque rendergli ancora una volta il dovuto omaggio attraverso cinque film in streaming pescati nel periodo di cinema che lo ha visto protagonista assoluto, capace di performance tanto diverse tra loro quando entusiasmanti. Senza contare poi che emana dalle piattaforme M.A.S.H. (1970) di Robert Altman, capolavoro che ne ha definitivamente lanciato la carriera grazie al ruolo iconico di Occhio di Falco. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dall’indimenticabile Donald Sutherland

A Venezia…un dicembre rosso shocking

Novecento

Il Casanova di Federico Fellini

Terrore dallo spazio profondo

Gente comune

A Venezia…un dicembre rosso shocking (1973)

Il film di culto diretto da Nicolas Roeg ci regala un Donald Sutherland emozionante, perfetto coprotagonista dell’altrettanto dolorosa Julie Christie. Don’t Look Now, titolo originale decisamente migliore del nostro A Venezia…un dicembre rosso shocking, è un horror psicologico che lavora sulle note del dramma con precisione e enorme adesione psicologica ai personaggi. L’attore offre il meglio della sua personale intensità in un ruolo decisamente non facile, che deve facilitare il genere insieme all’introspezione. Il risultato è fenomenale, e Sutherland si guadagna l’ennesimo capolavoro della sua incredibile carriera. Grande cinema a cavallo tra intrattenimento e arte personalissima. Disponibile su Apple Itunes.

Novecento (1976)

Novecento: Trailer versione restaurata - HD

Nell’affresco storico che vede protagonisti eccelsi Robert De Niro e Gerard Depardieu, a Sutherland tocca il ruolo che alla fine rimane maggiormente impresso, quello del fascista ottuso e barbaro Attila Melanchini. Se sequenze in cui recita sono quelle destinate a rimanere, come la scena insostenibile dell’assassinio del bambinto perpetrato insieme a Laura Betti. Il dittico di Novecento è uno dei lungometraggi più potenti dell’intera filmografia di Bernardo Bertolucci, un capolavoro in cui recitano anche Stefania Sandrelli, Dominique Sanda, Burt Lancaster e Sterling Hayden. Momenti di poesia contadina e di altera nobiltà per un’epopea familiare indimenticabile. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il Casanova di Federico Fellini (1976)

Sempre in Italia, sempre nello spesso periodo Sutherland diventa protagonista assoluto e straordinario di un dei film più lugubri e potenti di Federico Fellini. Il suo Casanova si fa dissertazione sulla fine, sulla caducità dei piaceri terreni, sulla Morte che incombe su un protagonista che fa di tutto pur di ignorarla. Il Casanova di Federico Fellini si trasforma per contrappasso in un’elegia livida e tormentata, condotta in porto da un attore dalle capacità illimitate. la presenza scenica di Sutherland in questo capolavoro la dice davvero tutta sulla grandezza di questo interprete. Nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale, statuetta ottenuta per i costumi magnifici di Danilo Donati. Titolo di spessore assoluto. Disponibile su Amazon Prime Video.

Terrore dallo spazio profondo (1978)

Altro genere, altro capolavoro. Philip Kaufman resuscita i Body Snatchers per una versione psicologicamente devastante. Terrore dallo spazio profondo vede Sutherland lottare fino alla fine insieme a Jeff Goldblum, Leonard Nimoy, Veronica Cartwright e molti altri grandi interpreti di questo genere. Il senso di soffocamento e ineluttabilità che questo lungometraggio sviluppa lo rendono unico, diverso dalle precedenti versioni, capace di stordire e insieme ipnotizzare. Il finale poi è di un nichilismo ancora oggi difficile da digerire. Quando il cinema di genere si trasforma totalmente cinema d’autore. Il miglior film del 1978? Possibile, anzi molto probabile. Altra prova superba di Sutherland: il suo urlo ancora oggi gela il sangue nelle vene…Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Gente comune (1980)

Con tutti i grandi attori drammatici che andavano alla grande in quel periodo, Robert Redford sceglie invece Donald Sutherland come padre di una famiglia disfunzionale, che non riesce a superare la tragedia della perdita del primogenito. E l’attore risponde con la prova più contenuta e sentita della sua carriera. Gente comune è un dramma familiare intimo e incisivo, un ritratto a porte chiuse di un dolore che non riesce ad essere lenito. Mary Tyler Moore, Timothy Hutton, Judd Hirsch compongono il resto di un cast eccezionale, in cui però Sutherland svetta per compostezza e precisione. Oscar per il film, la regia, adattamento e l’attore non protagonista (Hutton). La candidatura a Sutherland era sacrosanta, ma non arrivò. Erroraccio dell’Academy. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.