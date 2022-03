Cinema e musica: i migliori film in streaming che raccontano questo connubio

News Cinema

Abbiamo scelto per voi alcuni titoli in streaming che mettono in scena l'amore (e spesso anche l'ossessione) per la musica.

Cinema e musica hanno rappresentato nella storia del cinema americano un connubio capace di regalarci titoli molto spesso indimenticabili, come dimostrano i cinque film in streaming qui sotto. Anche senza necessariamente portare sul grande schermo la vita di celeberrimi cantanti o più in generale musicisti - pensiamo ad esempio a titoli recenti come Ray o Bohemian Rhapsody, che hanno portato all'Oscar rispettivamente Jamie Foxx e Rami Malek - il cinema americano ha saputo raccontare con precisione psicologica cosa significhi essere un artista che, più o meno consciamente, ha dedicato la propria esistenza alla musica. Spesso in maniera esclusiva o addirittura ossessiva. Dunque, come sempre, buona lettura.

Cinque grandi film in streaming che mettono in scena cosa significhi essere un musicista

Nashville (1975)

Il capolavoro diretto dall’intramontabile Robert Altman mette in scena una polifonia di voci e suoni sullo sfondo di un festival musicale. Nashville diventa un film-evento, mette in scena la vita di artisti come mai l’avevamo vista prima, un concerto di voci e di umanità che comprende performance straordinarie quali ad esempio quella di Lily Tomlin. Un film che ha fatto la storia del cinema negli anni ‘70, candidato all’Oscar per il film e la regia ma sconfitto da Qualcuno volò sul nido del cuculo. Poco importa, quando si scrive la storia del cinema in questo modo…Disponibile su Amazon Prime Video.

Mo’ Better Blues (1990)

Uno dei film meno conosciuti ma senza dubbio migliori diretti da Spike Lee. Il suo stile di regia inimitabile al servizio di un Denzel Washington stratosferico, il quale interpreta un musicista che si dedica alla propria arte molto più che alla monogamia. Momenti di musica che rapiscono cuore e anima, a supporto attori del calibro di Wesley Snipes, John Turturro e lo stesso Lee. Presentato a Venezia, Mo’ better Blues fonde con pienezza storia e contenuto, in un crescendo cinematografico sublime. Da rivedere e amare sempre più, ogni volta. Disponibile su CHILI.

Crazy Heart (2009)

Scott Cooper ha l’intelligenza filmica di costruire Crazy Heart interamente intorno a una leggenda come Jeff Bridges, che ripaga con una prestazione appassionata e vibrante, capace di farlo arrivare finalmente all’Oscar come miglior attore protagonista. Accanto a lui una bravissima Maggie Gyllenhaal, candidata a supporto. Melodramma di forte presa emotiva, ben scritto e diretto ma soprattutto interpretato in maniera poderosa. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW, Disney +.

A proposito di Davis (2013)

La vita solitaria e ai margini di un musicista vista dall’occhio unico di Joel e Ethan Coen. A proposito di Davis è un melodramma con momenti surreali, magnificamente fotografato da Bruno Delbonnel e con protagonista un Oscar Isaac che riesce a restituire tutte le sfumature del personaggio principale. Gran Premio a Cannes per un film prezioso e dolcemente stonato. Nel cast anche Carey Mulligan, Justin Timberlake e l’immancabile John Goodman in un cameo stupendo. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

A Star Is Born (2018)

Enorme successo di pubblico e critica per l’esordio dietro la macchina da presa di Bradley Cooper. Il rifacimento di A Star Is Born viene scritto in maniera robusta anche da Eric Roth tra gli altri, e consente all’attore e a una perfetta Lady Gaga di sfoderare due prove canore e emozionali davvero di livello. Oscar per la bellissima canzone Shallow, tante candidature meritate. Lungometraggio di spessore, molto ben realizzato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.