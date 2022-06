Cinecittà World: al parco di Roma esplode l'estate con giochi acquatici e accampamenti sotto le stelle

News Cinema

L'estate a Cinecittà World, il parco del cinema e della TV, abbraccia le novità di Roma World e Aqua World.

Ed infine da qualche giorno l'estate è arrivata anche secondo il calendario, nonostante sia da metà maggio che le temperature l'hanno anticipata in modo piuttosto significativo. Ed è da settimane che Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV alle porte di Roma, sta accogliendo i visitatori con una serie di attrazioni e attività ideali per affrontare i mesi estivi, soprattutto per quanto riguarda le nuove attrazioni nascenti che si estendono alla nuova area acquatica. Ne parliamo con direttamente con l'AD Stefano Cigarini.

Dott. Cigarini, facciamo innanzitutto un punto della situazione. L'impressione attuale è che ci stiamo lasciando alle spalle gli ultimi due anni di sofferenze con il Covid. In che modo stanno rispondendo i visitatori del parco in questo 2022?

L'anno peggiore è stato ovviamente il 2020 che per noi ha significato il 70% in meno delle presenze rispetto al 2019. Nel 2021 siamo risaliti contando il 40% in meno. Per questo 2022 contimo di tornare a regime, ai nostri numeri abituali di circa 400 mila presenze annue per 13,5 milioni di euro di fatturato.

La Cinepiscina è operativa da qualche anno ma sta prendendo corpo un vero e proprio mondo acquatico...

Abbiamo aperto una prima parte di un progetto che nel tempo ci porterà a realizzare in effetti sarà un vero e proprio parco acquatico, separato, il cui biglietto sarà acquistabile in modo congiunto con il parco principale di Cinecittà World e al secondo parco, Roma World, che invece è già stato aperto nella sua prima fase. Aqua World sarà dunque un parco acquatico di circa 4 ettari. Oggi esiste l'area della Cinepiscina, grande circa 1700 metri quadrati con un maxi schermo incastonato nell'acqua per vedere film, programmi, trasmissioni o eventi sportivi. Intorno una spiaggia a tema tailandese che si chiama Phuket Beach. A fine giugno saranno terminati i lavori di Paradiso, un fiume lento collegato con la spiaggia che si sviluppa su circa 350 metri lineari in cui ci si può mettere sopra gommoncini o salvagenti e lasciarsi trasportare dalla corrente in mezzo alla vegetazione. Nel corso dei prossimi anni apriremo anche le altre due aree alle quali stiamo lavorando.

Sarà un parco acquatico con toboga e maxi scivoli?

Ci saranno degli scivoli, ma l'idea è quella di avere un area dedicata alla natura e al benessere con l'acqua. Il taglio sarà incentrato sul questi aspetti e meno sul "divertimentificio", quindi avremo ambienti naturali, gazebi, bungalow, luoghi dove ci si rinfresca dentro vasche con idromassaggio in un ambiente prettamente naturale. Laddove il parco acquatico in generale sviluppa scenografie in plastica, la nostra idea è invece quella di ricreare un mondo esotico in cui l'acqua si integra con gli ambienti naturali. Noi crediamo che riappropriarsi della natura sia la chiave per le future esperienze delle persone.

Entrando a Cinecittà World con le sue attrazioni si va in cerca di adrenalina, dunque, mentre per il relax è sufficiente spostarsi nei parchi adiancenti.

Noi stiamo creando tre mondi, non a caso infatti contengo tutti World nel nome, che siano separati e complementari. Cinecittà World è il mondo del cinema, del divertimento e dello spettacolo. Roma World è il mondo dove vivere la giornata come un antico romano, dove c'è un piano di sviluppo molto importante che porterà il parco a diventare più grande di Cinecittà World. Ed infine, come detto prima, Aqua World.

Allo stesso modo anche per Roma World immagino sia prevalente la componente legata alla natura.

Sì, noi pensiamo che si debba trovare un meccanismo di relazione con l'ambiente che ci circonda, con il pianeta, ma non andando a costruirlo perché il mondo già esiste e il rapporto con esso va sviluppato in maniera rispettosa. Crediamo che questo trend sia destinato a rimanere nella percezione delle persone che abitano questo pianeta, che ne usano le risorse e che siano consapevoli di avere il dovere di preservarle creando economie circolari. Roma World, per capirci meglio, è un parco a impatto prossimo allo zero perché non consuma energia. Oggi a Roma World abbiamo costruito un villaggio di legionari in cui c'è la fattoria, si fa tiro con l'arco, ci sono i rapaci e sentiri nel bosco. La fase successiva sarà quella di erigere la Roma Imperiale con i grandi palazzi e i templi, per poi passare a un'ulteriore fase di sviluppo nei boschi in quanto l'ambiente della Riserva Naturale di Decima Malefede in cui si trova un'ampia parte dei nostri parchi è bellissimo.

Oltre all'acqua, per combattere il caldo dell'estate ci sono anche le aperture serali, giusto?

Abbiamo iniziato questa cosa atipica per i parchi divertimento. Noi apriamo regolarmente due notti a settimana, il martedì e il sabato, in cui la Cinecittà Street diventa il set di queste serate da discoteca con feste, luci, laser. Tutto molto suggestivo, perché si balla in mezzo alle scenografie della New York del 1800, un ambiente molto diverso dalle abituali discoteche. Questa è una delle funzioni metamorfiche del parco. Un'altra novità notturna riguarda Roma World, dove diamo la possibilità di campeggiare restando nel parco per l'intera nottata fino all'apertura al mattino. Ci sono parchi in cui si dorme negli alberghi. Noi offriamo invece un'esperienza che estende quella del parco in cui si dorme nell'accampamento romano con il legionario che passa a fare la ronda di notte. La colazione al mattino completa il pernotto, con gallette e frutta come si faceva un tempo, anche se ovviamente un caffè e un gelato non lo neghiamo a nessuno.