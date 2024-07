Ciné 2024: Wanted Cinema festeggia 10 anni e presenta un ricco listino di nuovi film

News Cinema

Dieci anni di film distribuiti per passione. Storie ricercate e di qualità che hanno caratterizzato la prima fase di Wanted Cinema, che ora rilancia con un ricco listino presentato a Ciné, giornate di cinema di Riccione. Ce ne parla la CEO Anastasia Plazzotta.

Una storia ormai lunga dieci anni, fatti di film scovati con passione e diventati colpi di fulmine da condividere con un pubblico di appassionati con la stessa voglia di farsi stupire. Wanted Cinema è una realtà ormai consolidata fra le distribuzioni indipendenti del nostro paese. Oggi rilancia, in occasione dei festeggiamenti per l'importante anniversario, con un nuovo listino mai così ricco presentato a Riccione, in occasione di Ciné giornate professionali di cinema.

Ne abbiamo parlato con la fondatrice e CEO, Anastasia Plazzotta, nel corso di questa video intervista.