Cime Tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi nel nuovo adattamento

Margot Robbie e Jacob Elordi condivideranno lo schermo, entrambi coinvolti in un nuovo adattamento di Cine Tempestose diretto da Emerald Fennell.

Margot Robbie e la sua casa di produzione LuckyChap tornano in campo, questa volta ben schierati per un nuovo adattamento di un grande classico della letteratura. Cime Tempestose tornerà al cinema, con una nuova trasposizione che vedrà coinvolti non solo Margot Robbie, ma anche Jacob Elordi. Entrambi reciteranno nel nuovo progetto che vedrà alla regia Emerald Fennell, per la terza volta in collaborazione con la LuckyChap di Margot Robbie dopo il successo riscosso con Saltburn e avendo incassato l’Oscar con Una donna promettente.

Cime Tempestose, Margot Robbie e Jacob Elordi saranno Catherine e Heathcliff nel nuovo adattamento

Secondo quanto riferito da Deadline, i due protagonisti scelti interpreteranno naturalmente i personaggi di spicco di Cime Tempestose. Se da un lato Jacob Elordi si cimenterà con il ruolo dell’enigmatico Heathcliff, dall’altro la Robbie sarà la dolce Catherine. Emerald Fennell è coinvolta a tutto tondo in questo progetto, non soltanto come regista ma anche come sceneggiatrice e produttrice. Come specifica Deadline, il nuovo adattamento di Cime Tempestose è attualmente in fase di pre-produzione con le riprese fissate per il 2025 nel Regno Unito.

Difficile ad oggi non conoscere Cime Tempestose, anche soltanto per sentito dire. Grande classico della letteratura, è nato dalla penna di Emily Brontë ed è stato pubblicato per la prima volta nel 1847. Storia d’amore gotica, racconta di una relazione distruttiva e corrosiva tra Catherine, figlia di una famiglia ricca e benestante, e l’orfano adottato Heathcliff. Quel legame intenso ha ispirato numerosi adattamenti cinematografici e televisivi negli anni, coinvolgendo diverse star. Heathcliff, ad esempio, prima di Elordi è stato interpretato da attori come Timothy Dalton, Tom Hardy, Ralph Fiennes e Lawrence Olivier. Catherine, prima di Margot Robbie, da Kaya Scodelario, Charlotte Riley e Juliette Binoche.