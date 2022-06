Christoph Waltz protagonista di Billy Wilder and Me diretto da Stephen Frears

News Cinema

Stephen Frears porterà al cinema il romanzo di Jonathan Coe "Mr. Wilder and Me". Protagonista, nel ruolo del leggendario regista di A qualcuno piace caldo, sarà Christoph Waltz.

Cosa hanno in comune Christoph Waltz e Billy Wilder? Entrambi sono austriaci ed entrambi hanno vinto l'Oscar, anzi, gli Oscar. Sarà per questo che Stephen Frears ha scelto Waltz per fargli interpretare il leggendario regista di A qualcuno piace caldo e Viale del tramonto, per citare solo due dei suoi capolavori, in Billy Wilder & Me, adattamento del romanzo di Jonathan Coe "Mr. Wilder and Me", pubblicato nel 2020.

Cosa racconta Billy Wilder and Me

Dal romanzo di Jonathan Coe, nel cui titolo il regista è presentato con un più formale "Mr. Wilder", il film di Stephen Frears con Christoph Waltz è ambientato nell'estate del 1977, quando una giovane donna innocente inizia a lavorare con il celebre regista e col suo sceneggiatore, I.A.L. Diamond, su un'isola greca durante le riprese di Fedora. Quando va con lui in Germania per continuare le riprese, intraprende con lui un viaggio della memoria, nel cuore della sua storia famigliare. La sceneggiatura è stata affidata ad un altro premio Oscar, Christopher Hampton, mentre a produrlo sarà il leggendario Jeremy Thomas, che per Frears nel 1984 produsse Vendetta.

Le riprese inizieranno nella primavera del 2023 e si svolgeranno in Grecia, a Monaco e Parigi. A breve si attende l'annuncio dei coprotagonisti. Christoph Waltz, mai spaventato di fronte alle sfide della sua professione, ha dichiarato:

"Billy Wilder diceva 'Bisogna avere un sogno per alzarsi al mattino'. Un film di Stephen Frears, da una sceneggiatura di Christopher Hampton, prodotto da Jeremy Thomas, dovrebbe servire allo scopo per me". Hampton, che ha conosciuto Billy Wilder, dice: "Dalla prima volta che ci siamo incontrati a Los Angeles a inizio anni Ottanta, lui è stato estremamente gentile con me e mi ha incoraggiato tantissimo. Il meraviglioso romanzo di Jonathan Coe mi ha dato la perfetta opportunità per esprimere la mia gratitudine e ammirazione per uno degli indiscussi giganti del cinema".

Ovviamente sarà necessario un piccolo sforzo di immaginazione, per vedere in Christoph Waltz l'inconfondibile fisionomia da folletto di Billy Wilder, ma a questo, certamente, penserà il make-up.