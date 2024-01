Christian Oliver è morto in un incidente aereo: l'attore di Operazione Valchiria aveva 51 anni

News Cinema

Christian Oliver, noto per aver recitato in Operazione Valchiria e l'ultimo Indiana Jones, è morto insieme alle sue due figlie in un tragico incidente aereo: aveva 51 anni.

È una tragedia vera e propria quella che ha colpito la famiglia di Christian Oliver. Nella giornata di giovedì 4 gennaio, l'attore tedesco è rimasto vittima di un incidente aereo e ha perso la vita insieme alle sue due figlie, Madita e Annik, di 10 e 12 anni. Oliver aveva solo 51 anni.

La terribile notizia della scomparsa dell'interprete tedesco è arrivata nelle ultime ore attraverso un comunicato ufficiale. La Royal St. Vincent and the Grenadines Police Force hanno reso noto che l'incidente è avvenuto in prossimità dell'isola di Bequia, nel Mar dei Caraibi. Il piccolo aereo, guidato da Robert Sachs, è caduto mentre stava viaggiando dall'aeroporto J.F. Mitchell di Paget Farm a St. Lucia.

Non conosciamo la dinamica precisa della disgrazia. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il velivolo sia precipitato nell'Oceano poco dopo il decollo. Se la causa sia stata un problema tecnico o un errore umano, non è stato ancora chiarito. Sul posto sono giunti prontamente pescatori e sommozzatori per prestare soccorso, ma non hanno potuto far altro che recuperare i corpi senza vita delle vittime.

Nato nel 1972 a Celle e cresciuto a Francoforte sul Meno, Christian Oliver si trasferì, appena maggiorenne, negli Stati Uniti per studiare recitazione. Cominciò a lavorare nel mondo della moda per poi, gradualmente, affermarsi sul piccolo e grande schermo. Dopo le prime comparsate e piccoli ruoli, ha recitato in titoli importanti tra cui Intrigo a Berlino (2006) di Steven Soderbergh e Operazione Valchiria (2008), in cui ha recitato al fianco di Tom Cruise.

Recentemente, l'attore ha preso parte al film Indiana Jones e il Quadrante del Destino di James Mangold. In televisione, Per quanto riguarda le serie tv, citiamo Sense8 e Squadra Speciale Cobra 11, in cui interpretava l'Ispettore Jan Richter. L'ultimo film in cui Christian Oliver ha recitato è Forever Hold Your Peace, diretto da Nick Lyon. Le riprese si erano concluse il 20 dicembre.