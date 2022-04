Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington insieme in Amsterdam

News Cinema

Mostrata la prima immagine di Amsterdam, la nuova regia di David O. Russell: gli interpreti sono Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington. Qual è la storia?

I 20th Century Studios, parte della famiglia Disney, hanno rivelato al CinemaCon la prima immagine e qualche dettaglio su Amsterdam, il nuovo film di David O. Russell, interpretato da Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington. Ma di cosa parla questa nuova fatica del regista che aveva già diretto Bale in The Fighter e American Hustle? L'uscita al cinema è prevista il 4 novembre negli Stati Uniti.

Amsterdam, la trama del film con Margot Robbie e Christian Bale

Amsterdam, scritto e diretto da David O. Russell, è presentato solo come un epico dramma criminale e romantico, che narra la storia di tre amici (Margot Robbie, Christian Bale e John David Washington) al centro di una delle cospirazioni più sconvolgenti della storia americana. Non è dato sapere di più, si può solo fantasticare sulla pipa di Margot e sul look di Bale, ben diverso da quello sovrappeso che ebbe in American Hustle!

Attenzione al resto del cast, di tutto rispetto: Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Zoe Saldana, Rami Malek, Mike Myers, Taylor Swift, Timothy Olyphant e Robert De Niro, per il regista già in American Hustle, Joy e Il lato positivo.

Christian Bale manca dagli schermi da Le Mans '66 del 2019, ma lo rivedremo prima nei panni di Gorr in Thor: Love and Thunder, nelle nostre sale a luglio. John David Washington invece, dopo la ribalta di Tenet, è apparso nel thriller Becket e nell'intimo Malcolm & Marie, al fianco di Zendaya. Per quanto riguarda Margot Robbie, ha già sedotto il CinemaCon con un'altra immagine e un altro annuncio...