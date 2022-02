Chris Pine regista con la commedia gialla Poolman, con Danny DeVito e Annette Bening

News Cinema

Chris Pine esordisce nella regia con Poolman, una commedia gialla in cui dirige se stesso, Danny DeVito e Annette Bening, e strizza l'occhio ai Coen e ai noir californiani.

Dopo quasi vent'anni di carriera da attore, Chris Pine passa (anche) dall'altra parte della macchina da presa. Il suo esordio nella regia si intitola Poolman ed è stato descritto come un incrocio fra Il Grande Lebowski, un tipico noir di ambientazione losangelina e La La Land. Dobbiamo pensare a un musical? A echi della Hollywood classica?

Ovviamente le risposte arriveranno più in là, ma intanto Pine, che si è ritagliato il ruolo del protagonista, ha voluto due attori formidabili: Annette Bening e Danny DeVito. A produrre è invece la regista dei due Wonder Woman Patty Jenkins.

La trama di Poolman

Poolman non ha ancora una data di uscita, intanto però è arrivata la sinossi ufficiale così come la riporta Deadline, fonte della nostra notizia. Ricordiamo che Chris Pine reciterà in The Contractor, un thriller con Kiefer Sutherland e Ben Foster, e ha appena terminato le riprese dell'atteso Dungeons & Dragons.

Darren Barrenmann è uno sfortunato sognatore e un aspirante filosofo che trascorre le giornate occupandosi della piscina del complesso residenziale di Tahitian Tiki in un'assolata Los Angeles e partecipando ad animate riunioni del consiglio comunale con i suoi vicini Jack e Diane. Quando Barrenmann scopre il più grande furto d'acqua nella storia di Los Angeles dai tempi di Chinatown, si allea con una femme fatale bella e ammanicata e nel frattempo cerca di seguire ogni possibile pista, insieme a poliziotti corrotti, falliti di Hollywood e misteriosi benefattori – il tutto per proteggere la sua preziosa Los Angeles. Aspettatevi divertenti cameo e l'imminente aggiunta del cast secondario.