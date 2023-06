Chris Hemsworth ragiona sui difetti di Thor: Love and Thunder e sulle critiche contro l’MCU

News Cinema

Chris Hemsworth ha definito "sciocco" il quarto capitolo di Thor e ha affrontato le critiche mosse da Scorsese e Tarantino nei confronti della Marvel: "Immagino che non siano miei fan".

Anche se Thor: Love and Thunder è stato accolto positivamente al botteghino con 760 milioni di dollari in tutto il mondo (come riporta Variety), Chris Hemsworth non ha potuto fare a meno di commentare i difetti del quarto capitolo con protagonista il Dio del Tuono. Tornato al cinema nel corso del 2022, Thor: Love and Thunder ha anche reinserito Jane Foster di Natalie Portman nell’universo Marvel, questa volta in qualità di guerriera. Nel corso della sua recente riflessione, Chris Hemsworth ha affrontato le criticità del film e anche le critiche mosse in precedenza da Martin Scorsese e Quentin Tarantino nei confronti dell’MCU.



Thor: Love and Thunder: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth ragiona sui difetti del film e sulle critiche contro l’MCU

È trascorso quasi un anno dall’uscita di Thor: Love and Thunder al cinema e Chris Hemsworth ha affrontato ai microfoni di GQ le critiche rivolte al film, soprattutto per quell’umorismo definito dai più “infantile”. A detta di Chris Hemsworth, il vero problema del quarto capitolo è a monte: si sono divertiti fin troppo a realizzarlo!

Penso che semplicemente ci siamo divertiti troppo ed è diventato troppo sciocco. Essere al centro di questi progetti e avere una prospettiva reale è davvero difficile. Adoro il processo, è sempre un’esperienza. Ma non sai mai come reagirà il pubblico.

Diretto da Taika Waititi, il quarto capitolo di Thor ha inserito anche altre divinità come ad esempio Zeus e, nella scena post credit del film, anche suo figlio Hercules. Al momento, come riporta Variety, Chris Hemsworth non ha firmato un contratto con i Marvel Studios per tornare ad interpretare il Dio del Tuono, ma ciò non significa che non accadrà. L’attore è felice di poter ampliare il suo repertorio e, di fatto, ha approfittato di questa pausa per concentrarsi anche su altri progetti come l’imminente Tyler Rake 2 in uscita su Netflix e il prequel di Mad Max: Fury Road, Furiosa. Nel corso dell’intervista, Hemsworth non ha potuto fare a meno di affrontare le critiche alla Marvel mosse in passato da registi come Martin Scorsese e Quentin Tarantino.

Sono due dei miei eroi e so che, a causa delle loro opinioni sui miei film, probabilmente non avrò mai l’onore di lavorare con loro. Immagino che non siano miei fan. Sono grato di aver spinto le persone ad andare al cinema. Ora, se quei film abbiano o meno danneggiato quelli degli altri non lo so. Non mi piace quando iniziamo a scrutarci l'un l'altro, quando c'è così tanta fragilità nel business. Non dico questo soltanto in merito ai commenti dei registi, che sono ancora tutti miei eroi e lavorerei con loro in un batter d’occhio. Ma lo dico per un’opinione più ampia sull’argomento. Non credo che nessuno di noi abbia la risposta, ma ci stiamo provando.