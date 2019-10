Martin Scorsese sostiene che i film Marvel non sono cinema, e non c'è da stupirsi

News Cinema

Durante un'intervista per la promozione di The Irishman li ha paragonati a un parco a tema, coerente col suo percorso autoriale.

Si sta facendo un gran parlare delle dichiarazioni rilasciate da Martin Scorsese durante un'intervista per la promozione del suo ultimo film, che è - a detta di chi l'ha visto - un capolavoro, The Irishman e che verrà presentato in anteprima alla Festa del cinema di Roma, prima di approdare non si sa ancora quando in sala e passare poi su in streaming sulla piattaforma che l'ha prodotto, Netflix.

A una domanda precisa sui film Marvel, il grande regista ha risposto con molta sincerità:

"Non li vedo. Ci ho provato, ma non è cinema. Sinceramente, se devo paragonarli a qualcosa, fatti bene come sono, con attori che in quelle circostanze fanno del loro meglio, li paragono ai parchi tematici. Non è il cinema di esseri umani che cercano sinceramente di suscitare esperienze emotive e psicologiche in un altro essere umano".

Non ci sembra che Scorsese si sia espresso con disprezzo nei confronti dei blockbuster che dominano il cinema mondiale ma ha semplicemente dichiarato i suoi sentimenti verso questi prodotti, coerente col suo percorso cinematografico di impegno e scavo psicologico nei personaggi e nelle storie rappresentate.

Forse può stupire il suo giudizio se si pensa all'amore e alla conoscenza di Martin Scorsese per i film di genere, visto che anche lui ha iniziato la carriera alla Factory di Roger Corman. Nel caso della Marvel, però, si tratta di prodotti giganteschi e fatti con una marea di soldi per intrattenere il pubblico, non di misconosciuti B movies realizzati con due soldi e tanta passione per il cinema da battaglia.

Insomma, c'è spazio per tutti ma l'opinione di Scorsese è sicuramente legittima. Dopo tutto è sempre questione di gusti, e non siamo, fortunatamente, tutti uguali.