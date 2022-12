Chris Hemsworth acchiappa gamberetti al volo: la cena teppanyaki diventa un circo

News Cinema

Qualunque cosa Chris Hemsworth posti sui social, diventa inevitabilmente un contenuto imperdibile. In una sola giornata ha condiviso alcuni video in cui surfa sulle onde e altri in cui cena in un ristorante giapponese estremamente festaiolo.

Inutile cercare di capire.

Qualunque cosa faccia Chris Hemsworth sui social, apparirà sempre grandiosa. Certo, perché lui è simpatico, è atletico, è bello, è famoso. Come il suo personaggio nel Marvel Cinematic Universe, è molto vicino all'essere un dio sceso sulla Terra. Forse lo state seguendo nella serie su Disney+ intitolata Limitless in cui si cimenta in impervie imprese ai limiti dell'impossibile, per testare fino a dove può spingersi il corpo umano. Soprattutto il suo, visto che quello che possiede è uno dei migliori prototipi della nostra specie.

Chris Hemsworth a cena regredisce all'età dei suoi figli:

Nella giornata di ieri, l'attore ha condiviso su Instagram, come fa abitualmente, diversi video con le riprese da una moto d'acqua delle sue cavalcate sulle onde. La location è ovviamente quella della Gold Coast australiana a sud di Brisbane, nel paese natale di Hemwsworth, e precisamente al Surfers Paradise. Insieme alla moglie Elsa Pataky e ai tre figli, l'attore ha concluso la giornata andando a cena al ristorante giapponese Misono, all'interno dell'hotel JW Marriott Gold Coast Resort & Spa.

La famiglia Hemsworth-Pataky era insieme ad altri amici e parenti e la cosa migliore da fare per cenare in pace è stata quella di prenotare l'area separata del ristorante dotata di una cucina teppanyaki, con degli chef acrobati e piuttosto festaioli. "Una piacevole e quieta cena con la famiglia... chi l'avrebbe detto che un pasto qualunque si sarebbe trasformato in una festa in piena regola!" ha scritto l'attore accanto ai video in cui lo si vede regredire all'età dei suoi figli. Questi ultimi ballano sugli sgabelli, lui mangia gamberetti al volo, gli altri commensali ridono a crepapelle, mentre sulla piastra cuociono gli alimenti e gli chef danzano al ritmo di Gangnam Style.