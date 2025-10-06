Channing Tatum e Kirsten Dunst nel final trailer di Roofman
Si piazza tra crime e commedia, a partire da eventi realmenta accaduti, il nuovo film diretto da Derek Cianfrancem con protagonisti Channing Tatum e Kirsten Dunst. Ecco trailer e trama di Roofman.
Il regista di Blue Valentine e Come un tuono, Derek Cianfrance, sta per tornare al cinema con un film che si intitola Roofman, piazzato a cavallo tra crime e commedia e basato su eventi realmente accaduti.
Presentato il mese scorso al Toronto International Film Festival e in uscita questa settimana nelle sale americane, Roofman racconta la storia di Jeffrey Manchester, ex sottufficiale della Riserva dell'esercito degli Stati Uniti, chiamato "Roofman" per la sua propensione a derubare i punti vendita diMcDonald's dopo essersi introdotto nei locali attraverso il tetto. Catturato, processato e condannato Manchester riuscirà a evadere di prigione in maniera rocambolesca, nascosto sotto un bus, e per sfuggire alla polizia sulle sue tracce si costruirà un rifugio all'interno di un negozio di giocattoli della catena Toys “R” Us, dove si nasconderà per sei mesi, nel corso dei quali si innamorerà di Leigh, una dipendente del negozio.
Nei panni di Manchester nel film c'è Channing Tatum, mentre interprete di Leigh è Kirsten Dunst; a completare il cast anche Ben Mendelsohn, LaKeith Stanfield, Juno Temple, Melonie Diaz, Uzo Aduba, Lily Collias, Jimmy O. Yang, and Peter Dinklage.
Qui di seguito il final trailer ufficiale di Roofman, di cui al momento non sono noti dettagli relativi a un'uscita nel nostro paese.