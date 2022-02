Challengers: Zendaya e Josh O'Connor per Luca Guadagnino in un film sul tennis

News Cinema

In primavera Luca Guadagnino comincerà le riprese di Challengers, un film sul mondo del tennis. I protagonisti sono Zendaya, Josh O'Connor e Mike Faist.

Fra i tanti progetti a cui è legato il nome del nostro Luca Guadagnino c'è anche un film sul tennis, che si intitola Challengers e che avrà come protagonista la mitica Zendaya, ancora nelle nostre sale in Spider-Man: No Way Home e apparsa in Dune al fianco di Timothée Chalamet.

In realtà i ben informati hanno sentito parlare di Challengers e già conoscono l’identità dell'interprete principale femminile. E’ invece di oggi la notizia che al cast di sono aggiunti altri volti noti: Josh O'Connor alias il Principe Carlo adulto di The Crown e Mike Faist (West Side Story).

La trama di Challengers

Challengers, che entrerà in lavorazione questa primavera, segue le vicende di una campionessa di tennis diventata allenatrice che si chiama Tashi. Interpretata da Zendaya, Tashi sta cercando di trasformare suo marito Art (Faist) in un giocatore provetto. Dopo aver perso un incontro importante, Art deve partecipare a un torneo per giocatori di seconda fascia nel quale deve affrontare Patrick (O'Connor), che è l'ex fidanzato e ora amico del cuore di Tashi. Come potete immaginare, ne succederanno delle belle.

Luca Guadagnino è particolarmente impegnato in questo periodo. Attualmente sta dando gli ultimi ritocchi a Bones & All, che lo riunisce ancora una volta a Timothée Chalamet. Poi realizzerà un biopic su Audrey Hepburn con protagonista Rooney Mara. Infine, non dimentichiamo il remake di Ritorno a Brideshead, che però non è assolutamente una certezza.