News Cinema

Bones and All: la prima foto ufficiale del nuovo film di Luca Guadagnino con Timothée Chalamet

Mauro Donzelli di 24 giugno 2021 4

Prima foto ufficiale in anteprima per il nuovo film di Luca Guadagnino, con Timothée Chalamet, le cui riprese sono in corso in Ohio, Stati Uniti