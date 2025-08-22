Chain Reactions: il trailer del documentario sull'influenza del capolavoro di Tobe Hooper Non aprite quella porta

News Cinema

Arriva al cinema in America il 26 settembre Chain Reactions, documentario molto atteso di Alexandre O. Philippe su Non aprite quella porta di Tobe Hooper. Il film ha vinto il premio come miglior documentario sul cinema a Venezia Classics. Questo il trailer ufficiale.

Fa un po' tristezza pensare che Chain Reactions, il nuovo documentario cinematografico di quel bravissimo autore che è Alexander O. Philippe, dedicato all'influenza mondiale di un film seminale cone Non aprite quella porta di Tobe Hooper, sia stato presentato l'anno scorso a Venezia Classics (dove per altro ha vinto come miglior documentario sul cinema) e solo pochissimi duri e puri, da noi, lo abbiano visto e recensito. In America, invece, dopo l'uscita nei cinema di New York e Los Angeles il 19 settembre, uscirà ovunque il 26. Nel film ci sono le testimonianze di Stephen King, Takashii Mike, Patton Oswalt, Karyn Kusama e altri sulla grandissima influenza che ha avuto su di loro la visione di quel film, che sappiamo anche amatissimo da Tarantino e dal compianto William Friedkin. Non aprite quella porta, che ha compiuto50 anni l'anno scorso, è stato davvero una petra miliare del cinema horror e in attesa di vedere da qualche parte anche da noi il documentario che lo celebra, vi proponiamo il trailer originale di Chain Reactions.

Chain Reactions e l'influenza di Non aprite quella porta

Il geniale titolo del documentario fa riferimento alle reazioni a catena scatenate dalla visione di Non aprite quella porta, e ovviamente a quella chainsaw, la motosega del più esplicito titolo originale del capolavoro di Hooper. Chain Reactions documenta con le interviste ai personaggi che intervengono l'impatto culturale e personale profondo che il film ha avuto su più generazioni, paragonabile forse solo a quello dell'Esorcista e de La notte dei morti viventi. Hooper girò il film, com'è noto, in condizioni terribili e praticamente senza budget, ma - forse anche per questo - riuscì a ottenere dai suoi attori performance estremamente realistiche e a dare alla storia un senso di terrore e di angoscia che nemmeno il più sanguinario horror odierno riesce a sfiorare, finendo per dare vita a qualcosa di molto più profondo e universale della storia truce che racconta. In Chains Reactions vengono mostrate anche delle scene (i cosiddetti outtakes) mai viste prima d'ora al cinema e questo è uno dei motivi per cui il film, in America, viene proiettato su grande schermo. Anche se Non aprite quella porta ha perpetuato la sua fama con le copie in VHS, DVS, Blu-ray e digitale, niente può eguagliare l'impatto di averlo visto al cinema la prima volta.