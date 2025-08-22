TGCom24
Home | Cinema | News | Chain Reactions: il trailer del documentario sull'influenza del capolavoro di Tobe Hooper Non aprite quella porta
Schede di riferimento
Non aprite quella porta
Anno: 2003
4,3
Non aprite quella porta
Alexandre O. Philippe
Alexandre O. Philippe
News Cinema

Chain Reactions: il trailer del documentario sull'influenza del capolavoro di Tobe Hooper Non aprite quella porta

Daniela Catelli

Arriva al cinema in America il 26 settembre Chain Reactions, documentario molto atteso di Alexandre O. Philippe su Non aprite quella porta di Tobe Hooper. Il film ha vinto il premio come miglior documentario sul cinema a Venezia Classics. Questo il trailer ufficiale.

Chain Reactions: il trailer del documentario sull'influenza del capolavoro di Tobe Hooper Non aprite quella porta

Fa un po' tristezza pensare che Chain Reactions, il nuovo documentario cinematografico di quel bravissimo autore che è Alexander O. Philippe, dedicato all'influenza mondiale di un film seminale cone Non aprite quella porta di Tobe Hooper, sia stato presentato l'anno scorso a Venezia Classics (dove per altro ha vinto come miglior documentario sul cinema) e solo pochissimi duri e puri, da noi, lo abbiano visto e recensito. In America, invece, dopo l'uscita nei cinema di New York e Los Angeles il 19 settembre, uscirà ovunque il 26. Nel film ci sono le testimonianze di Stephen King, Takashii Mike, Patton Oswalt, Karyn Kusama e altri sulla grandissima influenza che ha avuto su di loro la visione di quel film, che sappiamo anche amatissimo da Tarantino e dal compianto William Friedkin. Non aprite quella porta, che ha compiuto50 anni l'anno scorso, è stato davvero una petra miliare del cinema horror e in attesa di vedere da qualche parte anche da noi il documentario che lo celebra, vi proponiamo il trailer originale di Chain Reactions.

Chain Reactions e l'influenza di Non aprite quella porta

Il geniale titolo del documentario fa riferimento alle reazioni a catena scatenate dalla visione di Non aprite quella porta, e ovviamente a quella chainsaw, la motosega del più esplicito titolo originale del capolavoro di Hooper. Chain Reactions documenta con le interviste ai personaggi che intervengono l'impatto culturale e personale profondo che il film ha avuto su più generazioni, paragonabile forse solo a quello dell'Esorcista e de La notte dei morti viventi. Hooper girò il film, com'è noto, in condizioni terribili e praticamente senza budget, ma - forse anche per questo - riuscì a ottenere dai suoi attori performance estremamente realistiche e a dare alla storia un senso di terrore e di angoscia che nemmeno il più sanguinario horror odierno riesce a sfiorare, finendo per dare vita a qualcosa di molto più profondo e universale della storia truce che racconta. In Chains Reactions vengono mostrate anche delle scene (i cosiddetti outtakes) mai viste prima d'ora al cinema e questo è uno dei motivi per cui il film, in America, viene proiettato su grande schermo. Anche se Non aprite quella porta ha perpetuato la sua fama con le copie in VHS, DVS, Blu-ray e digitale, niente può eguagliare l'impatto di averlo visto al cinema la prima volta.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Non aprite quella porta
Anno: 2003
4,3
Non aprite quella porta
Alexandre O. Philippe
Alexandre O. Philippe
Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Warfare - Tempo di guerra: un conflitto così com'è, secondo Alex Garland e l'ex-Navy Seal Ray Mendoza
news Cinema Warfare - Tempo di guerra: un conflitto così com'è, secondo Alex Garland e l'ex-Navy Seal Ray Mendoza
Wicked of Oz, la storia di Dorothy si tinge di horror nelle prime immagini del nuovo adattamento
news Cinema Wicked of Oz, la storia di Dorothy si tinge di horror nelle prime immagini del nuovo adattamento
Cittadino della galassia, il romanzo di Robert A. Heinlein diventa un film d'animazione
news Cinema Cittadino della galassia, il romanzo di Robert A. Heinlein diventa un film d'animazione
Beast of War: il trailer dello shark movie bellico australiano già in odore di cult
news Cinema Beast of War: il trailer dello shark movie bellico australiano già in odore di cult
La Disney in cerca di storie nuove e originali per la Generazione Z, per i suoi film dal vero
news Cinema La Disney in cerca di storie nuove e originali per la Generazione Z, per i suoi film dal vero
The Survival List, Blake Lively protagonista di una nuova commedia romantica
news Cinema The Survival List, Blake Lively protagonista di una nuova commedia romantica
Premio Kinéo 2025: Karla Sofia Gascón tra i vincitori di quest'anno, tutti attesi il 30 agosto a Venezia
news Cinema Premio Kinéo 2025: Karla Sofia Gascón tra i vincitori di quest'anno, tutti attesi il 30 agosto a Venezia
Highlander, Karen Gillan si unisce al cast del reboot
news Cinema Highlander, Karen Gillan si unisce al cast del reboot
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Tora! Tora! Tora!
Il Favoloso Mondo di Amélie
Nelle tue mani
Maximum Risk - Massimo rischio
The Breed - La razza del male
Guardians
Brooklyn
Il Grande Match
Only You
The Wait
The Impossible
Mamma Mia!
Film stasera in TV