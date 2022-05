Cha Cha Real Smooth: Dakota Johnson mamma romantica nel trailer del film vincitore del Sundance

News Cinema

E’ arrivato il trailer di Cha Cha Real Smooth, che racconta una storia d'amore, è interpretato da Dakota Johnson e dal regista Cooper Raiff e ha vinto il Sundance Film Festival.

Il film che ha vinto quest’anno il Sundance Film Festival si intitola Cha Cha Real Smooth ed è una love story molto particolare. La protagonista femminile è la Anastasia di Cinquanta sfumature di grigio, nero e rosso: Dakota Johnson. La regia è invece del giovanissimo e indipendente Cooper Raiff, che è l'altro interprete principale e che ha scritto la sceneggiatura. Del film è appena stato diffuso il trailer.

Cha Cha Real Smooth: la trama

Cha Cha Real Smooth racconta la vicenda di un ragazzo di 22 anni di nome Andrew che è appena uscito dal college ed è tornato a vivere insieme alla famiglia in New Jersey senza sapere bene cosa farà da grande. Andrew non ha particolari ambizioni né capacità, se non quella di essere un animale da festa, il che lo porta a fare il maestro di ballo ai bat mitzvah dei compagni di classe di suo fratello minore. Un giorno Andrew conosce una mamma di nome Domino. L'amicizia con lei e con sua figlia Lola gli faranno capire in cosa trasformare il suo futuro.

Cha Cha Real Smooth: il trailer

Il resto del cast di Cha Cha Real Smooth è composto da Brad Garrett, Leslie Mann, Raúl Castillo, Odeya Rush, Vanessa Burghardt ed Evan Assante. Dal trailer del film si capisce che si tratta di una storia romantica, dolce e dotata della giusta ironia. Il personaggio di Cooper Raiff è destinato a portare scompiglio nell’esistenza della Domino di Dakota Johnson e ci chiediamo come finirà fra loro e se qualcuno resterà scottato.

Cha Cha Real Smooth arriverà in alcune sale e su Apple TV+ il 17 giugno.