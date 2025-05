Caught Stealing: ecco l'atteso e adrenalinico trailer del nuovo film di Darren Aronofsky con Austin Butler

News Cinema

Sulle note dei Clash è arrivato il trailer di Caught Stealing, il nuovo film di Darren Aronofsky con Austin Butler, Zoe Kravitz, Matt Smith e Vincent D'Onofrio. Eccolo!

Se c'è un film che aspettiamo con una certa trepidazione, quello è proprio Caught Stealing (titolo non proprio accattivante che significa "preso con le mani nel sacco"), il thriller di Darren Aronofsky con Austin Butler, Zoe Kravitz, un Matt Smith punk, ma anche Vincent D'Onofrio, Liev Schreiber, Griffin Dunne e Regina King (e già qui, wow!). La storia è ambientata negli anni Novanta e si presenta con un trailer elettrizzante accompagnato dalle indimenticabili note di "Should I Stay or Should I Go" dei Clash. Eccolo!

Caught Stealing: la trama

Hank Thompson (Austin Butler) è un ex giocatore di baseball caduto in disgrazia che vive una vita tranquilla facendo il barista in un locale di New York, ha una relazione stabile con la sua compagna (Zoë Kravitz) e segue con passione la stagione della sua squadra del cuore. Tutto cambia quando il suo vicino punk-rock Russ (Matt Smith) gli chiede di badare al suo gatto per qualche giorno. Un favore banale che si trasforma in un incubo. Hank si ritrova così coinvolto, suo malgrado, in una lotta per la sopravvivenza nel pericoloso sottobosco criminale di New York. Durante una notte di rivolte e caos, percorre le strade della città assistendo a violenze che mai avrebbe immaginato di incontrare, mentre un gruppo di gangster sempre più minacciosi sembra accanirsi contro di lui senza un motivo chiaro. Nemici spietati, alleati ambigui, e una sola certezza: qualcuno lo vuole morto. Hank deve affrontare situazioni sempre più estreme e usare ogni briciolo di istinto e determinazione per sopravvivere. Attraverso le ombre di una città selvaggia, l’ex stella del baseball cerca redenzione in un mondo che sembra non offrire vie di scampo...